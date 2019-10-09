Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 18:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Ми голосували за інше!" З'явилося нове відео величезного кортежу Зеленського

22.2т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося нове відео з кортежем президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком у Житомирі.

Його опублікували у спільноті "Баба і кіт" у Facebook. На кадрах видно, що у президентському кортежі дійсно багато автомобілів. Більше того, вони також супроводжуються великою кількістю патрульних авто (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як зазначив автор ролика, для того, щоб президентський кортеж безперешкодно проїхав, трасу навіть перекрили.

Кортеж Володимира Зеленського

Кортеж Володимира Зеленського

Скрін відео

Новини
"Скромність, як у Януковича": кортеж Зеленського знову розлютив киян. Відео

"Все місто в заторах, а вони катаються! Ось тобі і Зеленський. Ми ж голосували за щось інше!" – сказав автор.

Зазначимо, що у передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

Нагадаємо, в мережу вже викладали відео кортежу президента Зеленського під час зустрічі із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві на Позняках перекрили дорогу для проїзду кортежу Зеленського, що викликало гнів у водіїв.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Володимир Зеленський
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
206
49
Смішно
6
Цікаво
55
Сумно
27
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
semenovich semen
semenovich semen
«72,2% - кАзлы! Я вам ничего не должен!» (Президент Украины, сын профессора Вова ЗЕленский 2019 год)
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
70rus xxx
70rus xxx
Наивные люди.Когда и кто предвыборные обещания выполнял?Невеста,это одно,жена совсем другое.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
На велосипеде он выглядел романтичней для 73-х %.Если,голосуя за Голобородька-президента-"велосипедиста" вы верили в чудо,то со своим богатым воображением представьте себе вместо кортежа какой-нибудь велопробег....А если мечтам нет предела,то Тур де франс,где-нибудь на житомирщине или полтавщине...Обещал??...Ну так извините,так надо было перед выборами..Не сдержал слово,ну и хрен с ним,он "Слуга народа",а не "хозяин слова"...."А-а-а" ?"Шо-о-о-о"??? "Я никому ничего не должен"!Вы этого не слышали???Слышали,но поняли как-то по-своему...Уже не согласны с внешней политикой Украины и невыполненными обещаниями Зе? Потерпите 5 лет,всё проходит и это тоже.Смотрите сериалы и мыльные оперы,но старайтесь не терять связь с реальностью,а то так и будете,то ли по скудоумию,то ли по наивности,верить в чудеса.Слава Украине!Слава уму!
Показать комментарий полностью
Ответить
12
0
Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Aleshin Aleksei, Никакие лозунги не помогут им поумнеть! Стадо! "Сделаем их вместе!", "Сделаем их еще раз!" - это единственное, на что они реагируют! Сделали!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Блоги / думки

ads pixel