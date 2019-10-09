"Ми голосували за інше!" З'явилося нове відео величезного кортежу Зеленського

У мережі з'явилося нове відео з кортежем президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком у Житомирі.

Його опублікували у спільноті "Баба і кіт" у Facebook. На кадрах видно, що у президентському кортежі дійсно багато автомобілів. Більше того, вони також супроводжуються великою кількістю патрульних авто (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як зазначив автор ролика, для того, щоб президентський кортеж безперешкодно проїхав, трасу навіть перекрили.

Кортеж Володимира Зеленського Скрін відео

"Все місто в заторах, а вони катаються! Ось тобі і Зеленський. Ми ж голосували за щось інше!" – сказав автор.

Зазначимо, що у передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

Нагадаємо, в мережу вже викладали відео кортежу президента Зеленського під час зустрічі із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві на Позняках перекрили дорогу для проїзду кортежу Зеленського, що викликало гнів у водіїв.

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