П'ятирічному Герману потрібна термінова операція на серці: дитина бореться за життя

П'ятирічному Герману Осмоловському потрібна термінова операція на серці вартістю 120 тисяч гривень. Батьки просять усіх небайдужих – допомогти врятувати дитину.

Батько дитини Олег Осмоловський опублікував щемливий пост в Facebook, в якому розповів історію хлопчика.

"Дуже переживаю за життя свого синочка. Герман п'ятий з діток у нашій родині. У нас їх всього шестеро. П'ять дочок і лампочка хлопчик). Вибачте! Герман перебував під наглядом лікарів з інституту серця. Слава Богу, порок серця виявили за місяць до його народження. При появі на світ, він би прожив приблизно дві години. Лікарі команди Бориса Михайловича Тодурова підготували все до його зустрічі – вже після народження малюк був підготовлений до операції і прооперований успішно. Потім він ріс, а паралельно кожні пів року проходив обстеження. Згодом, через пару років було, виявлено внутрішнє звуження артерії на якій були післяопераційні шви", – написав батько Германа.

Він пояснив, що звуження викликало внутрішньовенне утворення рубців і лікарі вирішили поставити стент, щоб розширити ту ділянку в артерії.

"Поставили стент хороший, він, розширивши місце, з часом зникає. Минув час і стало видно, що цей стент не розв'язав проблему. Іншого виходу не було як поставити звичайний стент і зробили так. Стенти ставлять у дітей терміном на п'ять років, а потім змінюють якщо треба. Або не ставлять, якщо дитина переросла проблему. Малюк Герман ріс повноцінно, як всі хлопці. Грає в м'яч, свариться і мириться з сестричками – дуже любить їх. Подобається дуже на велосипеді кататися", – розповів Олег.

Він повідомив, що під час останньої перевірки 24 липня виявилося, що у Германа сильно зношена та ділянка артерії.

"Це загрожує інфарктом або припиненням прохідності крові. Нам повідомили, що операцію можуть зробити через три місяці. Будуть видаляти цю частину артерії, а її місце замінять веною, взятою з ніжки. Операцію таку дітям не роблять, тому передають Германа у доросле відділення. Вартість цієї операції 120 000 гривен. На сьогодні завдяки вам рідні зібрано вже 10 530 гривень, що йдуть на карту. Плюс хлопці на роботі допомагають і крихти з нашої зарплати доповнять збір грошей. Операція буде в Інституті Серця в Києві", – додав батько дитини.

Олег Осмоловський звернувся до всіх, хто може допомогти родині.

Бережи вас Боже! Дуже вдячний Вам всім, друзі, за вашу підтримку і широке добре Серце! Картка ПриватБанку

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