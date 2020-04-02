П'янки, провокації та тайський масаж: як проходить обсервація українців, які прибули з Балі

Четвертий день українці, які прилетіли з Балі, перебувають на обсервації в готелях "Пуща Конгрес" і "Козацький". Після першого дня вони майже повністю припинили контактувати зі ЗМІ, а вся інформація надходила лише від інсайдерів. Наприклад, саме так стало відомо, що міністр інфраструктури Володимир Криклій пішов їм на поступки та погодився відпустити на самоізоляцію в разі негативного тесту на COVID-19. В іншому не було розуміння, чим живуть евакуйовані туристи.

Власне джерело розповіло OBOZREVATEL, як поводяться українці, розміщені в "Козацькому" (їх там 166 осіб), і навіть надало скриншоти з їхнього загального чату. Як виявилося, в номерах сидять далеко не всі, а із засобами масової інформації вони більше не спілкуються, тому що вважають їх своїми ворогами.

П'янки, тайський масаж і гуляння коридорами: як проходить обсервація в "Козацькому"

Тайський масаж і п'яний бешкет

Здавалося б, усі умови для нормальної обсервації в них є: у номерах усунули проблеми з водою, опалення теж працює, дехто брав додаткові обігрівачі на рецепції. Тричі на день приносять їжу співробітники готелю – залишають під дверима кімнат, щоб не контактувати. А втім, з огляду на чат, деякі тимчасові мешканці однаково спілкуються одне з одним віч-на-віч – передають якісь речі, на кшталт штопора, запасної ковдри, порції обіду, що залишилася тощо. Іноді вони кооперуються та замовляють щось через доставку. Хто каву, хто цигарки, а нерідко й алкоголь.

До речі, через спиртне в ніч із 31 березня на 1 квітня хтось із жителів 6-го поверху влаштував бешкет. Як пишуть у чаті, він стукав у двері, вломлювався в кабінет адміністратора й говорив, що шукає вихід на дах. Після цього поліція заявила, що не буде пропускати доставку алкоголю. Однак перевіряти пакети ніхто права не має, тож це не сильно допомогло.

Працівниця готелю на умовах анонімності підтвердила OBOZREVATEL, що такий випадок був – буйного чоловіка довелося заспокоювати спершу охороні, а потім і поліції.

"12 година ночі, до мене стукає людина, кричить, щоб відчинили двері на дах, мовляв, йому потрібна свобода, свіжим повітрям подихати. І далі по дверях пішов. Його двічі охорона виводила, потім поліція. Це ненормально", – згадує вона.

За її словами, таке трапляється практично щодня. Гості пиячать у коридорах і ходять курити на вулицю, тільки одиниці свідомо не покидають номери.

"Це відбувається фактично кожен день. Випивають на поверхах, не слухають ні співробітників готелю, ні поліцію. Прямим текстом відправляють подалі. Це якщо культурно сказати. Вони п'ють, поліція з нами, все це фіксується на відео", – розповіла співробітниця.

До речі, про саму доставку. Замовлення кур'єри привозять до входу на територію, де передають персоналу готелю, ті вже передають далі. Іноді туристи самостійно забирають замовлення внизу. А одного з перших днів поліцейський сам підняв замовлене в номер. У підсумку в чаті почали обговорювати погану організацію обсервації, мовляв, "ганьба – припахати поліцію носити посилки, як кур'єрів".

Так, про погану організацію обсервації згадують постійно. Водночас часто це аргумент на користь того, щоб порушувати порядок цієї процедури. Наприклад, деякі особи двічі закликали всіх зібратися в холі на вечірку, а дехто заявляє, що має повне право ходити по поверхах. Мовляв, правила їм не пояснили, тож заборонити нічого не можуть. Один чоловік і зовсім вирішив не втрачати часу й підзаробити, запропонувавши тайський масаж – хтось навіть погодився.

А інша жінка, перебуваючи в готелі, записала "Пісню про обсервацію". На тлі, до речі, не номер, а щось на кшталт конференц-холу.

Проте є люди з іншою позицією – вони закликають не провокувати та сидіти в номерах. Таких, як стверджує персонал, людей 30 зі 166. Також є й ті, хто теж проти вештання коридорами, але з іншої причини. Мовляв, там висять камери, і записи з них завадять виграти справу про нібито незаконну обсервацію, якщо вони таки зважаться подати в суд.

"Ми геть зі шкіри ліземо, біжимо на будь-яке прохання, щоб удосконалити їхнє перебування тут. Грубо кажучи, зі 166 осіб є 30 адекватних, а решта... Я за все своє життя такого не бачила", – обурюється дівчина.

Методички для ЗМІ та фільтрація інформації

Увечері після першого дня (30 березня. – Ред.) туристи видалили всіх сторонніх осіб із чату та зробили його закритим. Кажуть, щоб не було витоку інформації. Наступного дня вони спершу вирішили, що можна спілкуватися тільки з тими ЗМІ, що підтримують їхню позицію, і навіть склали щось на кшталт методичок. А одна дівчина пропонувала приховувати те, що вони покидають номери, уникати відповідей тощо.

"Потрібно говорити й писати, які ми тут розумнички (що правда)! Дуже акуратно говорити про все (ходіння по поверхах, звісно, не згадуємо). Але не потрібно говорити, як нам тут охр***нно, бо будемо виглядати охр**івшими мажорами, яким ще й лакшері-умови влаштували. Доносити потрібну нам інформацію. З їхніх запитань можна з'їжджати, уникати відповідей та інше", – написала вона.

Але потім українці, які прилетіли з Балі, й зовсім вирішили припинити давати коментарі. Навіть намагалися приховати той факт, що їх погодилися відпустити на самоізоляцію, якщо ПЛР-тести на коронавірус виявляться негативними. За словами туристів, якби ці дані потрапили до громадськості, то їх би залишили на обсервації.

Новий бунт і посилені заходи

До речі, про тести. 1 квітня туристам провели ПЛР-тестування та заявили, що результати будуть протягом трьох днів. Це теж спричинило масове невдоволення. Мовляв, обіцяли в четвер випустити, а зараз цей процес затягується.

Це, а також той факт, що лікарі відмовилися давати їм виписку про перебування на обсервації, ледь не спровокувало новий бунт. Частина евакуйованих почала агітувати інших виходити в хол із валізами, щоб привернути до себе увагу. Так вони хотіли знову домогтися приїзду міністра Володимира Криклія.

Як виявилося пізніше, спроби бунту були зайвими, тому що Криклій вийшов з ними на зв'язок і сказав, що аналізи ще робляться – готові тільки 100.

Поки до забезпечення ладу в "Козацькому" активно залучена поліція – правоохоронці ходитимуть по поверхах і перевірятимуть, чи всі сидять у номерах.

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