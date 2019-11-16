"П'яний виродок! Вибачся!" Еліта "ДНР" влаштувала публічні розбірки у мережі

Голова громадської палати так званої республіки ДНР Олександр Кофман і член громадської палати невизнаної республіки Олександр Болотін публічно принизили і обізвали один одного.

Про це повідомив український журналіст, блогер і політичний експерт Денис Казанський у своєму Telegram і показав частину листування Кофмана і Болотіна у Facebook.

"Голова громадської палати ДНР Олександр Кофман веде високоінтелектуальну дискусію з членом громадської палати ДНР Олександром Болотіним", - йдеться у повідомленні Казанського.

Олександр Кофман і Олександр Болотін Колаж

На скріншоті листування видно, що діячі невизнаної республіки звинувачую один одного в пияцтві. Кофман заявив, що Болотіна краще "не бути йому на очі".

"Послухай мене, п'яний виродок. Поки ти бухав, я протягом 6 років будував свою країну, в тому числі й з автоматом у руках. І не тобі мені колоти очі Ізраїлем або Росією Особливо враховуючи, що паспортів цих країн я не маю і нікуди звідси їхати не збираюся. Я дуже тобі рекомендую до завтра проспатися, перечитати, що я написав, і публічно вибачитися, тому що в іншому випадку тобі краще не потрапляти мені на очі. До речі, на відміну від тебе, я не п'ю і завжди відповідаю за те, що кажу, а ти до завтра вільний", - написав Кофман.

Болотін на це відповів коротко: "Схоже, ти просто дрочив ДНР. П'янота".

Скріншот поста Telegram Дениса Казанського

Скріншот Переписка Кофмана і Болотіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у"ДНР" відзначилися скандальною заявою. Так званий "заступник міністра інформації" республіки Данило Бессонов заявив, що Україна нібито більше ніколи не буде на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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