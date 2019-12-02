П'яний кримчанин протягнув поліцейського на автомобілі: епічне відео

У Криму поліцейський намагався зупинити п'яного водія, але той збив правоохоронця і протягнув його на двері своєї машини.
Про це повідомляє Керчь.ФМ. Правоохоронець помітив автомобіль, по траєкторії якого стало ясно, що водій знаходиться в стані сп'яніння (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).
Коли іномарка зупинилася на перехресті, поліцейський підійшов до водія і зажадав пред'явити документи.
П'яний кримчанин протягнув поліцейського на автомобілі
Скріншот
У відповідь чоловік став висловлюватися нецензурно, потім різко натиснув на педаль і збив поліцейського. Правоохоронець зміг втриматися на машині, яка з великою швидкістю їхала по дорозі, а потім і зупинити правопорушника.
Співробітники поліції підтвердили, що водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Крім того, раніше він вже був позбавлений права керування авто.
Як писав OBOZREVATEL, в мережі опублікували відео затримання столичними патрульними поліцейськими водія автомобіля Mazda, який під час втечі від патрульних пошкодив 12 авто.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!