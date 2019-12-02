П'яний кримчанин протягнув поліцейського на автомобілі: епічне відео

У Криму поліцейський намагався зупинити п'яного водія, але той збив правоохоронця і протягнув його на двері своєї машини.

Про це повідомляє Керчь.ФМ. Правоохоронець помітив автомобіль, по траєкторії якого стало ясно, що водій знаходиться в стані сп'яніння (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

Коли іномарка зупинилася на перехресті, поліцейський підійшов до водія і зажадав пред'явити документи.

П'яний кримчанин протягнув поліцейського на автомобілі Скріншот

У відповідь чоловік став висловлюватися нецензурно, потім різко натиснув на педаль і збив поліцейського. Правоохоронець зміг втриматися на машині, яка з великою швидкістю їхала по дорозі, а потім і зупинити правопорушника.

Співробітники поліції підтвердили, що водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Крім того, раніше він вже був позбавлений права керування авто.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі опублікували відео затримання столичними патрульними поліцейськими водія автомобіля Mazda, який під час втечі від патрульних пошкодив 12 авто.

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