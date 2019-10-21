"Путін відновлює імперію": Портников пояснив пастку Росії для українців

Рішення РФ скасувати іспит на знання російської мови для громадян України і Білорусі, які хочуть отримати паспорт колишньої метрополії - це політичний сигнал, який демонструє, з територій яких країн повинна буде складатися в майбутньому відновлена ​​імперія Володимира Путіна та його спадкоємців.

Про це заявив журналіст віталій Портников у своему блозі на Еспресо.ТВ. Він не бачить сенсу скасовувати іспит для громадян Білорусі, якщо Росія і Білорусь створили союзну державу і на території РФ білоруси користуються практично тими ж самими правами, що і росіяни.

Більш того, у списку немає громадян Казахстану, які в більшості своїй досі російськомовні, багато хто знає рідну казахську мову набагато гірше, ніж мову колонізації. Не кажучи вже про те, що в Казахстані живуть мільйони етнічних росіян.

Віталій Портников

"Але ж ні! Найголовніше, звичайно, було об'єднати жителів Росії, Білорусі та України в одне ціле - той самий "російський народ", який формально існував аж до краху Російської імперії. А тепер, як я розумію, просто перейменований на "російськомовний". І кордони проживання цього народу строго окреслені - Росія, Україна, Білорусь. І ніякого Казахстану. Принаймні, поки що", - написал Портников.

При цьому, самі ж українці мають з цим письмово погодитися і отримати паспорт країни, яка рано чи пізно окупує твою країну.

"При цьому і самі українці повинні з цим письмово погодитися - як Зеленський з нещасливою "формулою Штайнмаєра". Тому що мова не йде про автоматичне визнання твоєї російськомовності, зовсім ні. Ти повинен написати спеціальну заяву, підтвердити, що ти російськомовний - і отримаєш російський паспорт.

Паспорт країни, яка розраховує рано чи пізно окупувати твою Батьківщину. Просто тебе просять під цим ще й підписатися", - зазначив Портников.

Як писав OBOZREVATEL, у Міністерстві внутрішніх справ Росії запропонували ввести додаткові пільги громадянам України, які хотіли б отримати російський паспорт.

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