Путін приготував пастку, щоб залишити собі Крим назавжди – Зеркаль

Колишня заступниця глави МЗС України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль заявила, що, на її переконання, глава РФ Володимир Путін планує створити запобіжник для того, щоб його "спадщина" не зникла.

Як вона розповіла в інтерв'ю "Європейської правді", зміни до конституції РФ, які передбачають ігнорування рішень міжнародних судів, означають також ігнорування всіх рішень по Криму.

"Я вважаю, що цією реформою Путін готує якийсь "заповіт" для наступників про те, що Крим не можна віддавати. Путін розуміє, що він не вічний, хоча і намагається здаватися таким собі "Кощієм Безсмертним". Він розуміє, що перед його наступниками коли-небудь постане питання: що ж робити з Кримом? І тому вже зараз намагається створити запобіжник для того, щоб його "спадщина" не зникла", – сказала Зеркаль.

За словами, ексчиновниці ці зміни ускладнять повернення Криму. Оскільки вони означають, що наступникам Путіна доведеться ще й змінювати конституцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеркаль заявила, що Україна може повернути анексований Крим через міжнародні суди, якщо росіяни погодяться розглядати цю справу саме в них.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!