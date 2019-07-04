"Путін посадить на гачок": Зеленському вказали на небезпеку переговорів з ватажками "Л/ДНР"

Президент Росії Володимир Путін вирішив зловити на гачок лідера України Володимира Зеленського, нав'язуючи йому сценарій переговорів з ватажками "Л/ДНР", щоб отримати повний контроль над Україною.

Таку думку в своєму блозі для "Еспресо" висловив український журналіст Віталій Портников.

Так, він звернув увагу, що Кремль вже не вперше використовує таку стратегію. Портников нагадав, що в 1992 році попередник Путіна Борис Єльцин посадив за стіл переговорів президента Республіки Молдова Мірчу Снєгура і главу маріонеткового режиму окупованого Придністров'я Ігоря Смирнова.

Путін і Зеленський

Далі Єльцин із Путіним сприяли контактам керівників Грузії і окупованих Москвою автономій цієї країни – аж до їх остаточної анексії в 2008 році.

"Хочеться поцікавитися: може обидві країни відновили свою територіальну цілісність за російського посередництва? Домоглися вражаючих успіхів в інтеграції і примиренні? Не дуже щось помітно. І про це повинні подумати ті, хто досі вірить у гасла про те, що спочатку Україна повинна домогтися успіху, а потім "вони самі попросяться". Не попросяться! Не треба брехати", – зазначив Портников.

Журналіст також підкреслив, що всі 27 років після втручання Москви і Грузія, і Молдова так і не змогли звільнитися від Росії.

"Вони залишаються країнами, які не контролюють свої власні зовнішні і внутрішні кордони. Країнами, за владу в яких проросійські сили конкурують з олігархічними угрупованнями. Країнами, в яких тільки протест населення може захистити державу від приниження – ніяких інших важелів просто немає", – пояснив журналіст.

Віталій Портников UAportal

"Зараз на такий же гачок Кремль хоче за допомогою Зеленського підсадити Україну. Хоче змусити Зеленського почати спілкуватися з Пушиліним і Пасічником – ну щоб просто перестати стріляти. А там в якості нагороди влаштує і зустріч із Путіним, а також тимчасове припинення обстрілів", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін висунув ультиматум главі України Володимиру Зеленському. Він заявив, що Москва і Київ почнуть діалог після того, як останній "перестане називати співвітчизників на Донбасі сепаратистами".

Зеленський жорстко відповів лідеру РФ, підкресливши, що сепаратисти для нього – це бойовики, яких контролює Путін, а не мирне населення.

У свою чергу ватажки "Л/ДНР" звернулися до Зеленського, пообіцявши повернутися до складу України в разі надання їм "особливого статусу".

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