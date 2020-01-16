Путін націлений відновити СРСР: військовий експерт оцінив загрозу для України

Заява російського президента Володимира Путіна про "споконвічно російські території" Причорномор'я та сходу України, декларує намагання РФ відновити кордони Радянського Союзу.

Про це у коментарі OBOZREVATEL сказав військовий експерт Сергій Грабський, який пояснив, що для реалізації планів Кремля їм буде необхідна вся Україна, Білорусь та Прибалтика.

Владимир Путин

"Щодо технічної можливості здійснити такий прорив та наступ, то можу сказати, що бажання є, але можливості РФ на цьому напрямку мають певні обмеження, які пов'язані з режимом санкцій та загальною економічною ситуацією в Росії. Але, розглядати це, як пусті слова, ні в якому разі не можна, як погрози та декларування своєї стратегічної мети – так, і це дуже важливо", – пояснив він.

Щодо короткострокових перспектив на українському напрямку з боку РФ, Грабський вважає, що передумови для наступу є, але у найближчому часі це мало ймовірно.

"З'являється інформація про те, що на кордоні з Україною продовжують розгортатися штаби оперативних угруповань, нові частини та підрозділи і не тільки на сході, а й з боку Білорусі. А подібні дії є ознакою загрози національній безпеці для будь-якої країни. З іншого боку, економічна, соціальна та демографічна ситуація в Росії не дозволяє провести повномасштабне розгортання військ вздовж українського кордону для повноцінного наступу у найближчій перспективі", – додав військовий експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я і східну частину України "споконвічно російськими територіями" і пообіцяв розібратися з цим.

Пізніше колишній секретар РНБО Олександр Турчинов відповів Путіну, який назвав "споконвічно російськими" південь і схід України.

Також депутати міської ради Херсона і мер міста Володимир Ніколаєнко відповіли Путіну на слова про Причорномор'я як "споконвічно російську територію".

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