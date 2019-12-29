"Путін напав на мою країну! Ми повернемося!" Звільнений з полону українець жорстко звернувся до Росії: відео

Українець Віктор Савін, якого звільнили з полону "ДНР", відкрито висловився про агресію Росії і пообіцяв повернути рідні землі.

У неділю, 29 грудня, під час підготовки до обміну полоненими чоловік розповів, що п'ять років провів в ув'язненні в нелюдських умовах і лише три місяці він просидів в колонії, яка в порівнянні з підвалом є "санаторієм", оскільки там немає тортур і звірячих допитів.

"Ми надовго не прощаємося. Ми повернемося. Це наша земля! Це моє рідне місто, я народився і виріс в ньому. Я уявляв Донецьк від міста Макіївка, я багато зробив для міста і за це я сидів в своєму ж місті, в своїй же колонії, якій багато допомагав", – заявив Савін.

"Слова подяки Володимиру Зеленському, нашому президенту. Володимир Путін напав на мою країну, топче мою землю... Мене катували представники Росії, мене охороняли бійці ВДВ Росії. Я знаю, хто є хто!" – додав він.

Звернення Василя Савіна, которого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG - Радіо Свобода (@radiosvoboda) 29 грудня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, після обміну полоненими з "Л/ДНР" в Україну повернулися 76 осіб. Процес передачі утримуваних осіб стартував о 11:00 на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою і тривав до 15:00. Українській стороні довелося передати окупантам багатьох злочинців.

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