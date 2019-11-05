Між ватажками "ДНР" і "ЛНР", Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником, починається боротьба за збільшення фінансової допомоги Росії та увагу з боку кремлівських кураторів.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький автор Дмитро Черкасов. За його словами, ця інформація просочилася після недавнього візиту в Донецьк помічника російського президента Володимира Путіна – Владислава Суркова.

"Сурков дав зрозуміти Пушиліну, що йому потрібно дуже сильно повчитися у Пасічника, як робити справи. Простими словами – Пушинка залишився за бортом, його, як паршивого кота, вимастили в лайні. Неодноразово ж попереджали, що не можна красти гроші з російських дотацій. Пасічник в цьому сенсі виявився розумніший – менше крав і більше ділився з тими, хто його годує. Тепер вони обидва почнуть боротися за російські гроші і увагу кураторів з Кремля", – повідомив Черкасов.

Денис Пушилін і Леонід Пасічник Факти

За його словами, Пушилін вже розпорядився посилити контроль на "кордоні з "ЛНР" і максимально жорстко слідкувати за всім і всіма, хто має хоч якийсь стосунок до цієї "республіки".

Новини Пушилин получил последнее предупреждение от Суркова

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами донецьких блогерів, ватажка "ДНР" Дениса Пушилін звільнять незабаром, його місце посяде так званий мер окупованої Горлівки Іван Приходько.

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