Помощник президента России Владислав Сурков посетил "ДНР" на прошлой неделе, но результаты его визита не заставят долго ждать. Итак, по информации от местных жителей стало известно, что 26 октября этого года в элитном отеле “Донбасс Палас” состоялась закрытая встреча. Со стороны "ДНР" присутствовали лгуны, взяточники и кретины: глава "республики" Д.Пушилин, "министр финансов" Я.Чаусова, "глава администрации" Донецка А.Кулемзин, "председатель совета министров ДНР" А.Ананченко, командующий 1 АК Д.Синенков.

Жители города сразу же поняли, что в отеле происходит какое-то важное мероприятие, большое скопление элитных машин и охраны дало про себя знать. Улица, на которой расположен отель, была оцеплена со всех сторон, но окончание встречи было "феерически сказочным" и не увидеть этого люди просто не могли.

Чаусова Яночка выбежала из отеля, как ужаленная, и с каменным лицом скрылась с места, где только что получила порцию "жесткого наслаждения". Остальные участники "порки Суркова" остались дольше, женщину решили пожалеть.

Спустя два дня, все участники "круглого стола" провели совещания и отдали новые указания высшего руководства. По состоянию на сегодня глава "республики" Пушилин не подает виду, что у него что-то случилось. Сурков дал понять, что в следующем году грядут большие изменения в "недогосударстве", сокращение финансирования и ускорение паспортизации населения.

Крайние несколько дней, среди местных жителей "ДНР", прежде всего из числа работников оккупационной администрации, продолжается активное распространение информации об ожидаемом устранении Д.Пушилина от должности главы. При этом, в качестве замены, на слуху только одна фамилия Приходько, действующий "мэр" Горловки. Последние проколы Пушилина в финансовой среде были крайними в управлении "республики", в связи с этим руководству России "сущеглупый холоп" уже становится не угодным. Этот не получившийся "царёк" думал, что "покровители кремля" не заметят его денежных махинаций, но всему есть свой предел. Конечно, народу нужно хлеба и зрелищ. За последний месяц в “ДНР" проводились праздники с поводом и без повода, а вот хлеба мало. Зарплаты задерживают, пенсии вовремя не выплачивают, в общем денег нет, но "руководство" живёт на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая.

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