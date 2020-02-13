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13 лютого • оновлено в 11:43
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Пушилин намерен расширить границы "ДНР" и влиться в состав России

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Недавно на телеканале "Вести Крым", была трансляция интервью с участием главаря "ДНР" Дениса Пушилина, в котором он заявил, что намерен расширить территорию своей псвевдореспублики в пределах границ Донецкой области.

"Мы участвуем в Минских соглашениях, и одна из задач мирным путем выйти на полноценные территории Донецкой, Луганской народных республик", - сказал Пушилин, при этом отметил, что конфликт на Донбассе не удается решить мирным путем, потому что "Украина не занимает конструктивную позицию", — заявил Пушилин.

Так же, он сказал, что его политическая цель "интеграция Донбасса с Россией", которая ему была понятна с 90-х годов, с момента распада СССР.

Наш Дениска, еще ходя в МММ-шниках, уже знал свою великую роль в нашем мире…

По его словам, в Украине есть сила, но она "ослаблена киевской властью", которая, как утверждает Пушилин, нейтрализует людей, мнение которых не совпадает с ее мнением.

"Мы наблюдаем, в Украине деградацию как политическую, так и государственную. Чем может привлечь к себе внимание Украина - это провокации", - заявил главарь псевдореспублики.

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Он также признал, что доходы жителей "ДНР" оставляют желать лучшего. Но заверил, что "все больше регионов и стран заинтересованы в продукции" Донбасса (металл, уголь, продукция машиностроения и химической промышленности), которая "конкурентоспособная".

О какой продукции может идти речь, если с первого дня существования "республик" было закрыто, разграблено и распилено столько шахт, предприятий и заводов…

"Россия, Украина и новое государство, которое, возможно, будет основано - я бы этого тоже не исключал - будут вместе... Ведь конечная цель - это Великая Россия, и затронет это не только Украину", - подытожил Пушилин.

Молодец, взял в открытую о глобальной войне заявляет…

Не много ли на себя берет, данная персона?

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна Донецьк
Теги
Донбас Новини Донбасу ДНР Новини ДНР
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Кацап Злой
Кацап Злой
Пенис Душилин ваще берега путает, клоун.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
А Лондон будет включен в пределы Донецкой области :-)
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