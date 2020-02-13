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13 лютого • оновлено в 17:56
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/ Суспільство

"Ближче до Росії": Пушилін пообіцяв "потерпіти" заради інтеграції

1.5т
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Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що жителі "республіки" нібито хочуть стати якомога ближчими до Росії і готові потерпіти.

Своїми роздумами він поділився в інтерв'ю російському інформагентству Regnum. "Думаю, ні для кого не секрет, що переважна більшість наших громадян хочуть, щоб Донбас повноправно увійшов до складу Російської Федерації. Наше бажання бути якомога ближче до Росії природне, і щодня лише міцнішає", – висловився Пушилін.

За його словами, головне завдання "республіки" – максимальна інтеграція в російський простір. "Тут живуть росіяни, які завдяки Указу президента Росії стають повноправними громадянами Російської Федерації", – видав пособник окупантів.

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Пушилін пообіцяв "потерпіти" заради інтеграції з РФ

Пушилін пообіцяв "потерпіти" заради інтеграції з РФ

Еспресо

"Говорити, що це станеться завтра чи післязавтра через різні причини неможливо. Але народ Донбасу терплячий і цілеспрямований цього у нас не відняти", – додав ватажок "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пушилін раптово відмовився від ідеї особливого статусу в Конституції Росії, назвавши подібний варіант некоректним.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Новини ДНР ДНР
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Dubchak Arthur
Dubchak Arthur
Потєрпітє, потєрпітє. Тєрпєть вам ще дуууже довго. Зробили свій вибір у 2014му.
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Gordon Yury
Gordon Yury
А что имеется ввиду под словом "полноправно"? Ведь только войдя в состав эрэфии жители дамбаса наконец обретут полное право называться ХОХЛАМИ - жители крыма не дадут соврать!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А х0хлы думают, что Донбасс якобы хочет вернуться
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