"Ближче до Росії": Пушилін пообіцяв "потерпіти" заради інтеграції

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що жителі "республіки" нібито хочуть стати якомога ближчими до Росії і готові потерпіти.

Своїми роздумами він поділився в інтерв'ю російському інформагентству Regnum. "Думаю, ні для кого не секрет, що переважна більшість наших громадян хочуть, щоб Донбас повноправно увійшов до складу Російської Федерації. Наше бажання бути якомога ближче до Росії – природне, і щодня лише міцнішає", – висловився Пушилін.

За його словами, головне завдання "республіки" – максимальна інтеграція в російський простір. "Тут живуть росіяни, які завдяки Указу президента Росії стають повноправними громадянами Російської Федерації", – видав пособник окупантів.

Пушилін пообіцяв "потерпіти" заради інтеграції з РФ Еспресо

"Говорити, що це станеться завтра чи післязавтра через різні причини неможливо. Але народ Донбасу терплячий і цілеспрямований – цього у нас не відняти", – додав ватажок "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пушилін раптово відмовився від ідеї особливого статусу в Конституції Росії, назвавши подібний варіант некоректним.

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