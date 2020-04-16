Головна Новини
16 квітня • оновлено в 19:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Великий четвер: ПЦУ проводить богослужіння онлайн. Відео прямої трансляції

764
Читати матеріал російською

Священики Православної церкви України 16 квітня проводять онлайн-богослужіння у Великий четвер Страсного тижня напередодні свята Великодня.

Служба відбулається в Свято-Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі в Києві. Вона транслювалася на Facebook-сторінках монастиря та ПЦУ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Свято-Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир у Києві

Свято-Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир у Києві

Пресслужба ПЦУ

Богослужіння очолив глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній.

"Під час богослужіння читаються дванадцять Євангелій, тобто 12 уривків з усіх чотирьох Євангелій, де йдеться про страждання Христа перед розп'яттям", – пояснила пресслужба церковників.

Великий четвер: ПЦУ проводить богослужіння онлайн. Відео прямої трансляції

Скрін відео

Зазначимо, ПЦУ вирішила проводити онлайн-богослужіння у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.

Великий четвер: ПЦУ проводить богослужіння онлайн. Відео прямої трансляції

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, у ПЦУ засудили рішення митрополита Московського Патріархату в Києві владики Онуфрія проводити богослужіння на Великдень незважаючи на пандемію коронавірусу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Новини Києва та Київської області Великдень Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
Православна церква України видео релігія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги