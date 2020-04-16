Великий четвер: ПЦУ проводить богослужіння онлайн. Відео прямої трансляції

Священики Православної церкви України 16 квітня проводять онлайн-богослужіння у Великий четвер Страсного тижня напередодні свята Великодня.

Служба відбулається в Свято-Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі в Києві. Вона транслювалася на Facebook-сторінках монастиря та ПЦУ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Свято-Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир у Києві Пресслужба ПЦУ

Богослужіння очолив глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній.

"Під час богослужіння читаються дванадцять Євангелій, тобто 12 уривків з усіх чотирьох Євангелій, де йдеться про страждання Христа перед розп'яттям", – пояснила пресслужба церковників.

Скрін відео

Зазначимо, ПЦУ вирішила проводити онлайн-богослужіння у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, у ПЦУ засудили рішення митрополита Московського Патріархату в Києві владики Онуфрія проводити богослужіння на Великдень незважаючи на пандемію коронавірусу.

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