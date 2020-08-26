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ПЦУ попросила ООН захистити українських віруючих в Криму

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
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Представники ПЦУ звернулися до Ради безпеки ООН

Представники ПЦУ звернулися до Ради безпеки ООН. Facebook ПЦУ

Представники Православної церкви України звернулися до Ради безпеки ООН із закликом захистити українську громаду в окупованому Криму.

Про зустріч священнослужителів, представників ООН, постійного представника президента України в АР Крим, дипломатів, народних депутатів України та чиновників розповіли на сторінці ПЦУ в Facebook. Учасники обговорили долю Криму і Кримської єпархії ПЦУ.

За словами владики Климента, служіння будь-якого священика в Криму, якщо він не зареєстрований на території Російської Федерації, вважаються "незаконної місіонерською діяльністю".

Протягом останніх кількох місяців обмеження свободи віросповідання набули насильницького характеру: так, центр Кримської єпархії Православної церкви України – кафедральний храм святих Володимира і Ольги у Сімферополі – був розграбований після "рішення суду". Держава-окупант вимагає також знести храм в Євпаторії.

"Звертаючись до постійних членів Ради безпеки ООН, цієї впливової міжнародної організації, я просив би вас, щоб ви підтримали Україну, і на засідання Ради безпеки ООН було винесено питання про збереження Православної Церкви України в Криму. Я звертаюся до світової спільноти: допоможіть нам зберегти православну Церкву. Допоможіть нам зберегти українське суспільство. Допоможіть повернути Росію в правове поле, щоб вони виконали міжнародні домовленості", – сказав Климент.

Зараз країна-агресор порушує рішення Комітету ООН з прав людини і всі норми міжнародного права, здійснюючи тиск, залякуючи і відкриваючи незаконні справи щодо української релігійної громади в Криму.

"Днями ми відзначили 29-ту річницю відновлення незалежності України. Дай Бог, щоб на наступну річницю ми всі могли зібратися і проспівати наш гімн, піднімаючи український прапор над українським Кримом. Дехто скаже, що це нездійсненна мрія, але якщо ми будемо вірити в це і мати надію на Всевишнього, працювати, єднаючи зусилля, то, звичайно, що ми цього зможемо досягнути.

Тому що Господь може змінити все в одну мить. Мало хто вірив у те, що Україна здобуде незалежність. Так само мало хто вірить зараз, що Крим може невдовзі повернутися. Але якби ми не вірили і не були б у цьому переконані, ми б тут не зібралися. Це свідчить про духовну силу, а якщо ми духовно сильні – ми незламні", – сказав предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній.

У ПЦУ розповіли про утиски свободи віросповідання в Криму

У ПЦУ розповіли про утиски свободи віросповідання в Криму (Facebook ПЦУ)

Священики попросили ООН підтримати українських віруючих

Священики попросили ООН підтримати українських віруючих (Facebook ПЦУ)

Представники ПЦУ зустрілися з представниками ООН, нардепами, дипломатами і чиновниками

Представники ПЦУ зустрілися з представниками ООН, нардепами, дипломатами і чиновниками (Facebook ПЦУ)

Як повідомляв OBOZREVATEL, архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України (ПЦУ) Климент отримав постанову від так званої "служби судових приставів Криму" про знесення храму ПЦУ в Євпаторії.

Україна наполягатиме на введенні міжнародних санкцій проти осіб, які причетні до переслідування Православної церкви України в включеному Криму. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово-окупованих територій Олексій Резніков

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УкраїнаАнексія КримуПравославна церква УкраїниМитрополит ЕпіфанійАрхієпископ Сімферопольський і Кримський Климент
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