ПЦУ поповнилася ще одним приходом УПЦ МП

Парафія Свято-Покровського храму у селі Блажіївка у Вінницькій області ухвалила рішення перейти від УПЦ МП до єдиної Православної церкви України.
Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії Православної церкви України. Зазначається, що перед цим перехід здійснили ще дві парафії у цій області.
"Парафіяни Свято-Покровського храму с. Блажіївка Козятинського району разом із настоятелем протоієреєм одноголосно ухвалили рішення залишити юрисдикцію УПЦ МП і приєднатися до Православної Церкви України", — йдеться у повідомленні.
УПЦ МП
"Дзеркало тижня"
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня у Києві відбувся об'єднавчий Собор, де було оголошено про створення єдиної Православної церкви України та обрано її предстоятелем митрополита Епіфанія.
Верховна Рада 20 грудня ухвалила законопроект, який зобов'язує УПЦ МП у своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви. Епіфаній підтримав ініціативу. А президент Петро Порошенко підписав відповідний закон.
Парафії почали масово приєднуватися до ПЦУ з Вінниці. Так, спочатку про рішення розповіли парафіяни Свято-Преображенського собору. Митрополит Вінницький і Барський Симеон заявив, що тепер він служить незалежній церкві, і закликав людей наслідувати його приклад.
21 грудня ще три парафії у Вінницькій області перейшли до новоствореної ПЦУ. На цей крок пішли у храмі святої великомучениці Параскеви села Тютьки, а також парафії сіл Рівець і Коло-Михайлівки.
Того ж дня подібне рішення ухвалив перший прихід на Закарпатті у селі Минай.
24 грудня до ПЦУ приєдналися ще три громади УПЦ МП у Львівській області та п'ять — у Вінницькій.
А 26 грудня стало відомо про аналогічне рішення Свято-Миколаївської парафії с. Доброгорща, у Хмельницькому районі.
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