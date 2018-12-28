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ПЦУ поповнилася ще одним приходом УПЦ МП

4.4тЧитати матеріал російською

Парафія Свято-Покровського храму у селі Блажіївка у Вінницькій області ухвалила рішення перейти від УПЦ МП до єдиної Православної церкви України.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії Православної церкви України. Зазначається, що перед цим перехід здійснили ще дві парафії у цій області.

"Парафіяни Свято-Покровського храму с. Блажіївка Козятинського району разом із настоятелем протоієреєм одноголосно ухвалили рішення залишити юрисдикцію УПЦ МП і приєднатися до Православної Церкви України", — йдеться у повідомленні.

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Теги
єдина церкваУПЦ МП
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Вот и продолжается раскол Украины на Запад и Всток. Я что-то нигде не прочитал о переходах в восточных, южных и центральных областях незалежной.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Прослеживается недоработка УПЦ по обеспечению своих священников мирскими благами: в МП платят больше и Мерсами верных одаривают, по крайней мере в городах. Вот иерархи МП и не спешат из секты Момоны выйти.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Винницкая и прочие западноукраинские области быстрее всего уйдут из ватоправославия. Оно им метально чуждо. Центральные области перейдут тоже легко, хотя и не быстро. Восточные области перейдут самыми последними, в пропорции 50/50. А дальше, в зависимости от эксцессов, или ватоправославие тихи-мирно будет себе бухтеть или ватоправославие станет религирозно-террористической организацией со всем последствиями.
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