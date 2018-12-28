ПЦУ поповнилася ще одним приходом УПЦ МП

Парафія Свято-Покровського храму у селі Блажіївка у Вінницькій області ухвалила рішення перейти від УПЦ МП до єдиної Православної церкви України.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії Православної церкви України. Зазначається, що перед цим перехід здійснили ще дві парафії у цій області.

"Парафіяни Свято-Покровського храму с. Блажіївка Козятинського району разом із настоятелем протоієреєм одноголосно ухвалили рішення залишити юрисдикцію УПЦ МП і приєднатися до Православної Церкви України", — йдеться у повідомленні.

УПЦ МП "Дзеркало тижня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня у Києві відбувся об'єднавчий Собор, де було оголошено про створення єдиної Православної церкви України та обрано її предстоятелем митрополита Епіфанія.