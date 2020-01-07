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7 січня • оновлено в 21:13
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"Ще чотири церкви": Епіфаній заявив про нове визнання ПЦУ

2.9т
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Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявив, що в наступному році ще чотири помісні православні церкви можуть визнати автокефалію ПЦУ.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "Прямий". За словами Епіфанія, на даний час це питання обговорюють румунська, кіпрська, болгарська і грузинська церкви.

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

"Я вірю і переконаний в тому, що в наступному році ми отримаємо також визнання декількох помісних православних церков... І я вірю, що в наступному році вони повинні приєднатися до процесу визнання автокефалії Української православної церкви. Звичайно, буде вестися боротьба, і вона ведеться", - уточнив митрополит.

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Епіфаній також нагадав, що зараз проти визнання ПЦУ бореться не тільки Російська православна церква, а й російська влада. Він впевнений, що Кремль активно намагається перешкодити становленню української автокефалії.

"Москва хоче призупинити цей процес, який зараз відбувається в цілому в православ'ї... Є спроби з їх боку провести якусь православну нараду і так далі", - попередив митрополит.

При цьому, підкреслив він, слід пам'ятати, що ПЦУ вже офіційно внесена до православного диптиху, тому без участі української церкви ніяких рішень щодо долі ПЦУ прийматися не може.

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"Без нас, без нашого відома, вирішувати нашу майбутню долю вже не вдасться. Так, як цього хоче Російська православна церква", - підвів підсумок Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Ігор Нікітін
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Отщепенцы,а не церкви))) Москве дули крутят)))
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Нехай або кіріл зсуне пукіна собі в зад, або пукін кіріла собі в теж саме місце - це краще що вони можуть зробити в цій ситуації.
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Круглов Александр
Круглов Александр
Да, за бабло и под давлением Фашингтона может несколько ещё епископов и признают турецкую секту ПЦУ, но верующий народ в секту, лишенную апостольского преемства не пойдёт. Это точно.
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