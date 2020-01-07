"Ще чотири церкви": Епіфаній заявив про нове визнання ПЦУ

Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявив, що в наступному році ще чотири помісні православні церкви можуть визнати автокефалію ПЦУ.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "Прямий". За словами Епіфанія, на даний час це питання обговорюють румунська, кіпрська, болгарська і грузинська церкви.

Митрополит Епіфаній

"Я вірю і переконаний в тому, що в наступному році ми отримаємо також визнання декількох помісних православних церков... І я вірю, що в наступному році вони повинні приєднатися до процесу визнання автокефалії Української православної церкви. Звичайно, буде вестися боротьба, і вона ведеться", - уточнив митрополит.

Епіфаній також нагадав, що зараз проти визнання ПЦУ бореться не тільки Російська православна церква, а й російська влада. Він впевнений, що Кремль активно намагається перешкодити становленню української автокефалії.

"Москва хоче призупинити цей процес, який зараз відбувається в цілому в православ'ї... Є спроби з їх боку провести якусь православну нараду і так далі", - попередив митрополит.

При цьому, підкреслив він, слід пам'ятати, що ПЦУ вже офіційно внесена до православного диптиху, тому без участі української церкви ніяких рішень щодо долі ПЦУ прийматися не може.

"Без нас, без нашого відома, вирішувати нашу майбутню долю вже не вдасться. Так, як цього хоче Російська православна церква", - підвів підсумок Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Томос для Православної церкви України був підписаний рік тому, 5 січня.

У 2020 році, на честь річниці становлення ПЦУ, митрополит Єпіфаній провів урочисте богослужіння.

Президент України Володимир Зеленський проігнорував річницю Томосу і не привітав з цією подією українців.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!