Псевдореферендум в "Л/ДНР" 6 років тому: як це було і на що перетворився Донбас

Рівно шість років тому на захоплених окупантами територіях Донецької та Луганської областей було проведено незаконний референдум про самостійність так званих ЛНР і ДНР.

Псевдореферендум пройшов нелегітимно, з безліччю порушень, він суперечив Конституції і не був визнаний Україною та цивілізованим світом. OBOZREVATEL згадував, як це було і на що перетворився Донбас за роки, що минули.

Антиконституційний референдум в "Л/ДНР"

Навесні 2014 року захоплення проросійськими силами адміністративних будівель на Донбасі призвело до "кримського сценарію" – проведення незаконного референдуму.

Так, 11 травня 2014 року в містах, які повністю або частково контролювали бойовики, відбулося так зване "народне волевиявлення".

Незаконний референдум в "Л/ДНР" відбувся 11 травня 2014 року dn.depo.ua

Бюлетені для псевдорефередуму роздрукували на ксероксі dn.depo.ua

Щоб організувати псевдореферендум, окупанти за допомогою методичок від міської влади захопили списки виборців, ящики для голосування з гербом України, сформували так звані комісії і розіслали оголошення.

У надрукованих на ксероксі "бюлетенях" було одне запитання: "Чи підтримуєте ви акт державної самостійності Луганської народної республіки (Донецької народної республіки)?".

Порушення на псевдореферендумі

У день незаконного референдуму на Донбасі одна людина могла запросто голосувати за всю свою сім'ю або своїх сусідів. Також міг проголосувати і той, кого не було в жодному зі списків виборців: журналісти перевірили це експериментом.

Для створення картинки масового голосування, потрібної російському ТБ, окупанти відкривали невелику кількість ділянок, щоб там були черги. Вони обіцяли людям краще життя, "як на Росії і в Криму", вдавалися до залякувань.

Перший ватажок "ЛНР" Валерій Болотов на псевдореферендумі dn.depo.ua

Щоб створити черги, окупанти відкривали невелику кількість ділянок dn.depo.ua

На відео чоловік кидає одразу кілька бюлетенів до урни

Багато з тих, хто йшов на псевдореферендум, не розуміли, що він є незаконним, і сподівалися на російські пенсії і зарплати.

Вже наступного дня ватажки окупантів "Л/ДНР" оголосили, що на псевдореферендум прийшли понад 80% населення, з яких 90% нібито підтримали сепаратистів.

Насправді ж у незаконному референдумі брали участь близько 24% населення Луганської області і 32% – Донецької.

На що за шість років перетворився Донбас

Голосуючи на псевдореферендумі в 2014 році, люди сподівалися на краще життя, а натомість отримали війну, яка вже шість років ведеться найманцями Росії.

"ЛНР" і "ДНР" визнані терористичними організаціями Генпрокуратурою України і не визнані як політичний суб'єкт жодною країною світу.

Економічна ситуація та стан інфраструктури на окупованих територіях Донбасу залишають бажати кращого: при низьких зарплатах (середня становить близько 120 доларів) ціни на продукти високі, водопостачання йде з перебоями, людям заборонено виходити на вулиці у встановлену окупантами комендантську годину.

Ціни на продукти в окупованому Донецьку, березень 2020 року

Ціни на продукти в окупованому Донецьку, березень 2020 року

Ціни на продукти в окупованому Донецьку, березень 2020 року

Останки зруйнованого і розграбованого Донецького коксохімзаводу, лютий 2020 року

Залізниця в Донецьку, 2020 рік

Залізниця в Донецьку, 2020 рік

Донецьк у 2020 році

Листівки на підтримку України в окупованому Луганську, лютий 2020 року donetchanyn / telegram

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