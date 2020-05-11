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11 травня • оновлено в 07:37
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Псевдореферендум в "Л/ДНР" 6 років тому: як це було і на що перетворився Донбас

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Рівно шість років тому на захоплених окупантами територіях Донецької та Луганської областей було проведено незаконний референдум про самостійність так званих ЛНР і ДНР.

Псевдореферендум пройшов нелегітимно, з безліччю порушень, він суперечив Конституції і не був визнаний Україною та цивілізованим світом. OBOZREVATEL згадував, як це було і на що перетворився Донбас за роки, що минули.

Антиконституційний референдум в "Л/ДНР"

Навесні 2014 року захоплення проросійськими силами адміністративних будівель на Донбасі призвело до "кримського сценарію" – проведення незаконного референдуму.

Так, 11 травня 2014 року в містах, які повністю або частково контролювали бойовики, відбулося так зване "народне волевиявлення".

Незаконний референдум в "Л/ДНР" відбувся 11 травня 2014 року

Незаконний референдум в "Л/ДНР" відбувся 11 травня 2014 року

dn.depo.ua

Бюлетені для псевдорефередуму роздрукували на ксероксі

Бюлетені для псевдорефередуму роздрукували на ксероксі

dn.depo.ua

Щоб організувати псевдореферендум, окупанти за допомогою методичок від міської влади захопили списки виборців, ящики для голосування з гербом України, сформували так звані комісії і розіслали оголошення.

У надрукованих на ксероксі "бюлетенях" було одне запитання: "Чи підтримуєте ви акт державної самостійності Луганської народної республіки (Донецької народної республіки)?".

Порушення на псевдореферендумі

У день незаконного референдуму на Донбасі одна людина могла запросто голосувати за всю свою сім'ю або своїх сусідів. Також міг проголосувати і той, кого не було в жодному зі списків виборців: журналісти перевірили це експериментом.

Для створення картинки масового голосування, потрібної російському ТБ, окупанти відкривали невелику кількість ділянок, щоб там були черги. Вони обіцяли людям краще життя, "як на Росії і в Криму", вдавалися до залякувань.

Перший ватажок "ЛНР" Валерій Болотов на псевдореферендумі

Перший ватажок "ЛНР" Валерій Болотов на псевдореферендумі

dn.depo.ua

Щоб створити черги, окупанти відкривали невелику кількість ділянок

Щоб створити черги, окупанти відкривали невелику кількість ділянок

dn.depo.ua

На відео чоловік кидає одразу кілька бюлетенів до урни

Багато з тих, хто йшов на псевдореферендум, не розуміли, що він є незаконним, і сподівалися на російські пенсії і зарплати.

Вже наступного дня ватажки окупантів "Л/ДНР" оголосили, що на псевдореферендум прийшли понад 80% населення, з яких 90% нібито підтримали сепаратистів.

Насправді ж у незаконному референдумі брали участь близько 24% населення Луганської області і 32% – Донецької.

На що за шість років перетворився Донбас

Голосуючи на псевдореферендумі в 2014 році, люди сподівалися на краще життя, а натомість отримали війну, яка вже шість років ведеться найманцями Росії.

"ЛНР" і "ДНР" визнані терористичними організаціями Генпрокуратурою України і не визнані як політичний суб'єкт жодною країною світу.

Економічна ситуація та стан інфраструктури на окупованих територіях Донбасу залишають бажати кращого: при низьких зарплатах (середня становить близько 120 доларів) ціни на продукти високі, водопостачання йде з перебоями, людям заборонено виходити на вулиці у встановлену окупантами комендантську годину.

Ціни на продукти в окупованому Донецьку, березень 2020 року

Ціни на продукти в окупованому Донецьку, березень 2020 року

Ціни на продукти в окупованому Донецьку, березень 2020 року

Ціни на продукти в окупованому Донецьку, березень 2020 року

Ціни на продукти в окупованому Донецьку, березень 2020 року

Ціни на продукти в окупованому Донецьку, березень 2020 року

Останки зруйнованого і розграбованого Донецького коксохімзаводу, лютий 2020 року

Останки зруйнованого і розграбованого Донецького коксохімзаводу, лютий 2020 року

Залізниця в Донецьку, 2020 рік

Залізниця в Донецьку, 2020 рік

Залізниця в Донецьку, 2020 рік

Залізниця в Донецьку, 2020 рік

Донецьк у 2020 році

Донецьк у 2020 році

Листівки на підтримку України в окупованому Луганську, лютий 2020 року

Листівки на підтримку України в окупованому Луганську, лютий 2020 року

donetchanyn / telegram

Раніше OBOZREVATEL писав, на що окупанти перетворили Крим за шість років після анексії.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
Псевдореферендуми на південному сході України АТО на Донбасі Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас війна сепаратист референдум АТО ООС економіка політика
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