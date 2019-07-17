"Прямо в десятку!" ЗСУ видовищно знищили штаб "Л/ДНР". Момент потрапив на відео

Українські військові з 53-й бригади піхоти влучно розбомбили позиції ворога під Горлівкою в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Відповідне відео опублікував у Facebook волонтер Юрій Мисягін (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Окопалися вони добре. Там окопи тягнуться під сотню метрів. А серед дерев в одному з покинутих дачних будиночків у них там щось типу штабу, або місце для відпочинку", – процитував він переговори військових.

ЗСУ видовищно знищили штаб "Л/ДНР" Скріншот із відео

ЗСУ видовищно знищили штаб "Л/ДНР" 0624.com.ua

Мисягін розповів, що ЗСУ вдалося знищити склади, житло та інші споруди бойовиків.

"Три з трьох лягли прямо в ціль. А другий (відео 0:27) точно в "десятку". А ви кажете, що армія не працює. Працює ще й як. І так кожного дня і по всій лінії фронту", – відреагував волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ вдарили мінами по авто з командирами "ДНР", у результаті чого ті в паніці втекли.

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