Протести проти евакуйованих із Китаю: з'явилося нове відео "зачистки" в Нових Санжарах

У Нових Санжарах біля медичного центру, в якому повинні пройти карантин евакуйовані з Китаю громадяни, проти протестуючих застосували військову спецтехніку.
Відео "зачистки" опублікувала в четвер, 20 лютого, ТСН (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, як силовики за допомогою військової техніки розчищають проїжджу частину від автомобілів протестувальників, щоб звільнити дорогу для евакуйованих із Китаю.
У Нових Санжарах авто протестуючих "зачистили" спецтехнікою
Скріншот з відео
Жителі Нових Санжар відреагували на такі дії хвилею опору. Повідомляється про нові конфлікти і провокації.
У Нових Санжарах авто протестуючих "зачистили" спецтехнікою
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, літак з евакуйованими із Китаю приземлився у четвер, 20 лютого, в Харкові. Звідти пасажирів забрали в медцентр "Нові Санжари". Там місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.
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