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20 лютого • оновлено в 15:59
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/ Суспільство

Протести проти евакуйованих із Китаю: з'явилося нове відео "зачистки" в Нових Санжарах

6.2т
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У Нових Санжарах біля медичного центру, в якому повинні пройти карантин евакуйовані з Китаю громадяни, проти протестуючих застосували військову спецтехніку.

Відео "зачистки" опублікувала в четвер, 20 лютого, ТСН (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як силовики за допомогою військової техніки розчищають проїжджу частину від автомобілів протестувальників, щоб звільнити дорогу для евакуйованих із Китаю.

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У Нових Санжарах авто протестуючих "зачистили" спецтехнікою

У Нових Санжарах авто протестуючих "зачистили" спецтехнікою

Скріншот з відео

Жителі Нових Санжар відреагували на такі дії хвилею опору. Повідомляється про нові конфлікти і провокації.

У Нових Санжарах авто протестуючих "зачистили" спецтехнікою

У Нових Санжарах авто протестуючих "зачистили" спецтехнікою

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак з евакуйованими із Китаю приземлився у четвер, 20 лютого, в Харкові. Звідти пасажирів забрали в медцентр "Нові Санжари". Там місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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сибирский ватник
сибирский ватник
Хохо.лики,вы лучшие в своем безумии!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Вот она ваша свобода выбора, неугодных под бронитехнику
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
бьют мирных граждан!!скотиняки!
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