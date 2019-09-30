"Просто ще не сезон": у мережі показали нові фото Кримського мосту

В інтернеті оприлюднили свіже фото Кримського мосту, який сполучає окупований Російською Федерацією Крим із Краснодарським краєм РФ – він зовсім порожній.

Нові фотографії незаконного мосту без будь-якого руху на ньому з'явилися на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим у Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Хто побачить тут каравани авто, той Ротенберг", – підписала фото блогер.

Кримський міст

Користувачі залишають жартівливі коментарі, мовляв "ще не сезон".

Нагадаємо, такий стан звичайний для Кримського мосту – у червні 2019 року у мережі показали свіжі фото споруди. Судячи зі знімків, ніякої завантаженості на мосту взагалі не було помітно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта і Судак.

У Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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