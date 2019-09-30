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30 вересня • оновлено в 19:15
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"Просто ще не сезон": у мережі показали нові фото Кримського мосту

6.1т Читати матеріал російською

В інтернеті оприлюднили свіже фото Кримського мосту, який сполучає окупований Російською Федерацією Крим із Краснодарським краєм РФ – він зовсім порожній.

Нові фотографії незаконного мосту без будь-якого руху на ньому з'явилися на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим у Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Хто побачить тут каравани авто, той Ротенберг", – підписала фото блогер.

Кримський міст

Кримський міст

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Користувачі залишають жартівливі коментарі, мовляв "ще не сезон".

"Просто ще не сезон": у мережі показали нові фото Кримського мосту
"Просто ще не сезон": у мережі показали нові фото Кримського мосту

Нагадаємо, такий стан звичайний для Кримського мосту – у червні 2019 року у мережі показали свіжі фото споруди. Судячи зі знімків, ніякої завантаженості на мосту взагалі не було помітно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Анексія Криму
Тег
Кримський міст
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Он есть и по нему заезжает все,,,,дрочите дальше ушлепки
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Александров Сергей
Александров Сергей
Во-первых Моста нет! Во-вторых его снесет первым же ледоходом! В-третьих он расположен на грязевом вулкане! В-четвертых он будет уничтожен "москитным флотом" хох-лятника в первые же часы! В-пятых Медовар и покусанные им доказали, что дорожное полотно находится ПОД ВОДОЙ и все плиты съехали вбок!
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Александров Сергей, да ну. Там смотри какой поток машин. Пробка!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Сначала - "не построят", затем - "рухнет", теперь - "пустой", как вы любите выставлять себя идиотами.
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Пушкин Серёга, полный. Ну видишь же машин сколько?! Эта пабеда!
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