"Просто підняв і кинув!" У головному соборі ПЦУ розбили ікону: українці лютують

У неділю, 15 грудня, в Михайлівському соборі була розбита ікона.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Анастасія Островська. Дівчина стала очевидцем події.

"У Михайлівському соборі зайшов чувак і розбив ікону. Просто підняв і кинув на підлогу. Куди котиться цей світ я не знаю, але злякалася я сильно", – розповіла вона.

Також Островська супроводила даний пост фото інциденту.

У головному соборі ПЦУ розбили ікону facebook.com/8ostrovska

У головному соборі ПЦУ розбили ікону facebook.com/8ostrovska

Інтернет-користувачі не змогли стримати емоцій і залишили гнівні коментарі під постом.

"Я такого ще не бачив... І що, ніхто по писку не дав? А поліцію викликали?", "Гріх взяв на душу, дурень!", "Людей з психозами часто тягне до церкв".

У головному соборі ПЦУ розбили ікону facebook.com/8ostrovska

У головному соборі ПЦУ розбили ікону facebook.com/8ostrovska

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з Михайлівського собору вкрали частку мощей святої Варвари.

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