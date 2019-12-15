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15 грудня • оновлено в 21:16
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"Просто підняв і кинув!" У головному соборі ПЦУ розбили ікону: українці лютують

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У неділю, 15 грудня, в Михайлівському соборі була розбита ікона.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Анастасія Островська. Дівчина стала очевидцем події.

"У Михайлівському соборі зайшов чувак і розбив ікону. Просто підняв і кинув на підлогу. Куди котиться цей світ я не знаю, але злякалася я сильно", – розповіла вона.

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Також Островська супроводила даний пост фото інциденту.

У головному соборі ПЦУ розбили ікону

У головному соборі ПЦУ розбили ікону

facebook.com/8ostrovska

У головному соборі ПЦУ розбили ікону

У головному соборі ПЦУ розбили ікону

facebook.com/8ostrovska

Інтернет-користувачі не змогли стримати емоцій і залишили гнівні коментарі під постом.

"Я такого ще не бачив... І що, ніхто по писку не дав? А поліцію викликали?", "Гріх взяв на душу, дурень!", "Людей з психозами часто тягне до церкв".

У головному соборі ПЦУ розбили ікону

У головному соборі ПЦУ розбили ікону

facebook.com/8ostrovska

У головному соборі ПЦУ розбили ікону

У головному соборі ПЦУ розбили ікону

facebook.com/8ostrovska

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з Михайлівського собору вкрали частку мощей святої Варвари.

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Місце
Україна Київ
Тег
церква
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
дурак человек.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Чого не зробиш, отруївшись русскім міром.
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