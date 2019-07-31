"Простих людей не пускають!" Зеленський втрапив у новий скандал у Черкасах. Відео

У Черкасах, куди президент України Володимир Зеленський приїхав із робочим візитом 31 липня, до глави держави пускали тільки за закритими списками.

Про це розповів керівник місцевої громадської організації "Громадський спротив свавіллю влади" Олег Лисак, який намагався потрапити до президента (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Прийшли на зустріч із Володимиром Зеленським. Людей пропускають тільки за закритими списками. До зали проходять бандити, люди їх впізнають прямо на вході, депутати, священики, простих людей на зустріч із президентом не пускають", – поділився він.

Зеленський потрапив у скандал у Черкасах

Так, Лисак підійшов до охорони Зеленського, щоб дізнатися, що відбувається. Останні в свою чергу заявили, що у них є списки від обласної держадміністрації тих осіб, які можуть бути пропущені.

У цей час дві літні жінки спробували прорватися до Зеленського, однак охорона їх не пропустила. "Для депутатів місце є, а для бабусь, які хотіли побачити свого президента, не знайшлося! Немає справедливості – прийшов новий президент, а правила залишилися старі", – обурився Лисак.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти принесли Зеленському в Черкасах його бюст, що дуже здивувало президента. Він від подарунка відмовився.

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