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''Прошу захисту УПЦ КП'': Філарет різко звернувся до Авакова

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Почесний патріарх Філарет звернувся до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити віруючих і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України".

Фото офіційного звернення опублікував на своїй сторінці в Facebook протоієрей Микола Лагодич.

У документі зазначено, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва. У зв'язку з цим Філарет просить міністра дати оцінку таким діям і зробити все, щоб ніхто не втручався в діяльність УПЦ Київського патріархату.

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''Прошу захисту УПЦ КП'': Філарет різко звернувся до Авакова

Відзначимо, патріарх Філарет розпорядився звільнити настоятеля Свято-Феодосіївського монастиря в Києві архімандрита Макарія (Папіша). Настоятель Макарій відмовився брати участь в так званому соборі Київського патріархату. Разом з тим там був присутній отець Андрій, і Філарет пообіцяв присвятити його в єпископи.

Тому, в п'ятницю, 21 червня, група людей на чолі з отцем Андрієм прибула в монастир поруч з Києво-Печерською лаврою та привезла два документа. Перший - наказ Філарета як Київського патріарха про звільнення настоятеля Макарія і призначення на його місце архімандрита Андрія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Почесний патріарх Філарет відкинув Томос про створення ПЦУ і "відновив" раніше ліквідовану УПЦ Київського патріархату.

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Тема
Православна церква України
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
Томосцерковний конфліктПЦУ
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Raider Raider
Raider Raider
Как же это мерзко , пора разгонять этих святош , и тех и других... Хвала Одину!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Раскольник против томосеков. Шоу продолжается!
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леня зе
леня зе
Мыхайло Денисэнко еще повеселит "свою" паству.
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