Зеленський полетить на зустріч з Путіним: чи зможе закінчити війну і що буде з газом

Наступного тижня, в понеділок 9 грудня має відбутися історична зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна в рамках проведення саміту в "нормандському форматі".

Крім чотиристоронніх переговорів спільно з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макрона, український та російський лідери вперше зустрінуться тет-а-тет.

Про що поговорять Зеленський з Путіним, і чого очікувати Україні – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

Офіційно зустріч "нормандської четвірки" пройде 9 грудня в Парижі.

В рамках саміту Зеленський і Путін домовилися про двосторонню зустріч.

Головними темами для обговорення стануть війна на Донбасі, обмін полоненими та підписання "транзитного контракту".

Експерти-міжнародники не очікують прориву в питаннях вирішення ситуації на Донбасі.

Історична зустріч

Проведення чергової зустрічі в "нормандському форматі" обговорювалося ще після перемоги Володимира Зеленського навесні цього року. І якщо новообраний президент рвався на зустріч, то багаторічний лідер Кремля вирішив зіграти на прагненні України і висунув свої умови, без виконання яких проведення саміту було неможливим.

Головними вимогами від Путіна стали – узгодження та підписання "формули Штайнмайера", та розведення військ на двох ділянках лінії розмежування на Донбасі.

"Домашнє завдання", як це назвали в РФ, Україна виконала, хоч на це пішло трохи більше часу, ніж розраховувалося. Правда, для української влади такі рішення обернулися масовими протестами під гаслом "Ні капітуляції".

Марш "Ні капітуляції" "Лівий берег"

Марш "Ні капітуляції" "Лівий берег"

Марш "Ні капітуляції" "Лівий берег"

Марш "Ні капітуляції" "Лівий берег"

Марш "Ні капітуляції" "Лівий берег"

Марш "Ні капітуляції" "Лівий берег"

І все ж, після успішного розведення військ в Золотому і Петровському, сторони офіційно заявили про зустріч лідерів країн "нормандського формату" в Парижі 9 грудня 2019 року.

Крім того, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив про намір провести двосторонню зустріч між російським і українським президентом.

"Є намір провести таку двосторонню зустріч. Просто буде багато залежати від того, як буде побудований графік роботи самої "четвірки". Навіть можуть відійти в сторону удвох і поговорити там 30 хвилин, а можуть півтори години", – сказав Ушаков.

Відзначимо, що перша зустріч в "нормандському форматі" пройшла 6 червня 2014 року, остання – 19 жовтня 2016 року.

Про що поговорять

Як розповів сам український президент Володимир Зеленський, головними темами для обговорення на саміті в "нормандському" форматі будуть:

Припинення вогню на Донбасі, та подальше врегулювання конфлікту на сході України.

Обмін полоненими.

Новий контракт про транзит російського газу в Європу через Україну.

У Росії ж сказали, що зустріч скоріше буде ознайомчою, але зі спробами знайти шляхи рішень двосторонніх проблем. Також відзначили тему підписання нового "транзитного контракту".

Але найгучніша заява прозвучала від голови МЗС РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Росія має намір закликати Київ почати прямий діалог з Донбасом.

Сергій Лавров "Інтерфакс"

Крім того, як повідомляють російські ЗМІ, Учасники "нормандського саміту" можуть підписати за його підсумками рамковий документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

"Підготовлено та погоджено проект документа, який може бути запропонований главам держав для підписання за підсумками саміту. Він носить рамковий характер і містить перелік наступних кроків врегулювання під егідою" нормандського формату "в руслі Мінського комплексу заходів як основи мирного процесу", – сказав співрозмовник.

За його словами, на зустрічі президенти чотирьох країн нібито висловлять прихильність політичному шляху врегулювання конфлікту за допомогою Мінського комплексу заходів.

"При цьому за основу буде взята так звана "формула Штайнмайера", яку погодила раніше Контактна група. Передбачається комплекс кроків по її подальшій імплементації сторонами з тим, щоб запустити в регіоні політичний процес шляхом проведення місцевих виборів під міжнародним контролем після надання окремим районам Донбасу особливого статусу з перспективою його подальшого закріплення на постійній основі після публікації звіту про проведення виборів БДІПЛ ОБСЄ", – говорить джерело.

У той же час, за словами інформатора, документ не містить конкретних кроків в частині негайної передачі Києву контролю над ділянкою кордону на Донбасі.

Судячи з усього, РФ продовжити гнути свою лінію щодо легалізації ватажків невизнаних "Л/ДНР", надання Донбасу особливого статусу, місцевих виборів і амністії для бойовиків.

Чого очікувати

З огляду на той факт, що рейтинг Путіна вже давно йде в піке, та й рейтинг Зеленського значно просів, згідно з останніми соціологічними опитуваннями з 72% у вересні, рівень довіри до українського президента скоротився до 52% в листопаді, обом лідерам потрібно отримати позитивні результати від майбутньої зустрічі.

Володимир Зеленський та Володимир Путін

Правда, експерти-міжнародники вважають, що поки Зеленський не зважиться на будь-які кардинальні кроки.

"Проблема Зеленського з рейтингами досить цікава, поки він не займає якусь чітку позицію, українці бачать в ньому те, що самі від нього очікують. Але якщо він займе якусь однозначну позицію, наприклад, що ми не буде реінтегрувати Донбас, а будемо його звільняти, відповідно він втратить електорат, який більш лояльно налаштований до Росії. І навпаки", – сказав в коментарі OBOZREVATEL заступник директора українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко.

Але так довго тривати не може, каже він, люди стали розчаровуватися в Зеленському вже через те, що він не займає ніякої позиції: "Він фактично потрапив в таку ситуацію, яка в шахах називається цуцванг, коли будь-який хід є програшним" .

"Але тепер у Зеленського і будь-який не хід є програшним, тому йому варто все ж визначитися. Але я боюся, що зараз він цього не зробить і буде намагатися і далі проходити між краплями дощу", – вважає замдиректора українського інституту дослідження екстремізму.

Втім, особливих очікувань від зустрічі не чекають, хоча досягти деяких компромісів щодо низки питань все ж можливо.

Володимир Зеленський

"Що стосується Донбасу, тут звичайно будуть пробувати домовлятися про необхідність продовження розведення військ і обмін полоненими. Якщо говорити про економічні відносини, то я не виключаю, що в рамках двосторонньої зустрічі, буде підніматися весь спектр російсько-українських відносин. Звичайно, піднімуть тему газового контракту, і я схиляюся до того, що буде на рік пролонговано існуючий договір. Питання по енергетичній сфері також обговорять, і це не тільки газ, а й імпорт електроенергії", – сказав в коментарі OBOZREVATEL експерт-міжнародник Андрій Бузаров.

"Можливо будуть досягнуті якісь угоди, пов'язані з частковим поліпшенням гуманітарних відносин між країнами, в тому числі і економічних", – додав він.

Міжнародник сумнівається, що на зустрічі "нормандської четвірки" будуть підніматися питання особливого статусу, амністії, місцевих виборів та інших.

"Інші ж теми, такі, як виведення російських військ з Донбасу, анексія Криму та інше, тут явно ніякого консенсусу не буде. Прориву Донбасом і Криму я б не чекав. Але сам факт зустрічі і спроби стабілізації відносин – це плюс", – каже він, припускаючи, що протягом року ймовірно буде нова зустріч, яка може відбутися як в рамках "нормандського формату", або ж двосторонньої зустрічі.

Петренко також погоджується, що досягти значних результатів щодо врегулювання ситуації на Донбасі не вийде. Більш того, він вважає, що питання припинення війни на сході України тісно пов'язано з питанням визнання анексованого Криму російським.

"Для них Донбас завжди буде інструментом для відволікання України від більш головного питання – Криму. До того, часу, поки Україна не визнає Крим російським, або РФ не віддасть півострів назад, вирішення проблеми війни в Донбасі не варто. Оскільки, як тільки ми закінчимо війну на сході, відразу постане питання Криму", – говорить замдиректора українського інституту дослідження екстремізму.

Володимир Путін

"П'ять років тому РФ нічого не заважало після Криму анексувати і Донбас, а вони до сих пір навіть не визнали ці фейковий республіки, а це говорить про те, що Кремль їх просто використовує, перетворивши в так званий "русскій мір" другого сорту", – заявив він.

У чому дійсно можуть домовиться боку, так це з гуманітарних темах, вважає Петренко: "Вважаю, що в чому вдасться просунутися, так це в питанні обміну полоненими. Для цього склалися певні передумови, які передбачають, що перша зустріч двох президентів України і РФ повинна мати якісь позитивні наслідки і результати "

На його думку, такий варіант "перемоги" прийнятний і для Зеленського, і для Путіна, які по поверненню продемонструють своїм громадянам позитивні результати в переговорному процесі.

Однак, є межі, через які українському президенту точно переходити не варто, каже Бузаров.

"Червоні лінії – це прямі переговори з "Л/ДНР" і форсування прийняття спецстатусу. Якщо Зеленський дійсно піде на внесення якихось законів, пов'язаних з негайним наданням спецстатусу та проведення місцевих виборів на окупованих територіях – це може привести до погіршення відносин з окремими елітами США, і звичайно, це викличе дуже велике невдоволення всередині України", – зазначив міжнародник.

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