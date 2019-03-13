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"Проповідують бісів і антихристів!" У РПЦ зібралися розвалити Константинополь

1.9тЧитати матеріал російською

У Російській православній церкві заявили, що Константинопольський патріархат проповідує "дух бісів і антихристів", закликавши змінити його нинішнє керівництво.

Таку думку висловив скандально відомий священик РПЦ, протоієрей Всеволод Чаплін на Telegram-каналі "Православна політика". Він пов'язав "падіння" Вселенського патріархату з отриманням Православною церквою України Томосу про автокефалію.

"Фанар... проявляє відверто паптистські амбіції, принижуючи автокефалії, які перед відпадінням Фанару були рівними йому церквами, до рівня "своїх" регіональних автономій", — йдеться в повідомленні.

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"Той, хто визнає "фількін" Томос, виданий Думенку [глава ПЦУ митрополит Епіфаній, в миру Сергій Петрович Думенко], фактично відмовляється від своєї самостійності на користь центру, керованого богоборчими елітами Заходу. Центру постхристиянського, антихристиянського", — продовжив Чаплін.

Протоієрей також порівняв Константинополь із системою Сполучених Штатів Америки, "де Фанар— Вашингтон, а решта — по суті регіони".

"Порвати цю павутину, поки не пізно, можна тільки одним способом: поставити нову ієрархію в Константинополь і відновити православний єпископський престол у Римі. На Бергольо (папа римський Франциск, у миру Хорхе Маріо Бергольо) можна взагалі вже не звертати увагу, Ватикан — політичний труп", — заявив церковник.

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Всеволод Чаплін

Всеволод Чаплін

panorama.pub

Після цього, за його словами, "гра" Константинополя одразу розсиплеться, першість перейде до православної Римської кафедри, а сам Фанар делегітимізується.

"Решта ж греків нехай вибирають, з ким вони — і не такий уже й важливий це фактор", — підсумував Чаплін.

"Проповідують бісів і антихристів!" У РПЦ зібралися розвалити Константинополь
"Проповідують бісів і антихристів!" У РПЦ зібралися розвалити Константинополь
"Проповідують бісів і антихристів!" У РПЦ зібралися розвалити Константинополь

Глава Константинопольського патріархату Варфоломей і глава РПЦ Кирило

Глава Константинопольського патріархату Варфоломей і глава РПЦ Кирило

dsnews.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно священик РПЦ Всеволод Чаплін "благословив" пісню про бомбардування США, яку хор виконав в Ісаакієвському соборі Санкт-Петербурга.

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Особа
Всеволод Чаплін
Місце
Росія
Теги
РПЦКонстантинопольський патріархатцерковний конфліктТомосПЦУ
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Коли всі християни постять, московські попи бісяться.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Да, бл.... Тут не хули-юли. Тут та самая церковь, которая "отделена от политики" и от (само собой) больших бабок - это "ИСТИННАЯ" мокшанская поповская ГЭБНЯ
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Константинов Villi
Константинов Villi
Видимо, гундяев уже и коксом торгует, не только табаком.)))
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