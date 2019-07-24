"Пропихають дезу в мізки!" Притула обурився через 5 колону Кремля в українських ЗМІ

Появу в Україні великої кількості людей, які після п'яти років війни на Донбасі не вважають Росію ворогом, слід безпосередньо пов'язувати з функціонуванням телеканалів, що відпрацьовують кремлівські тези.

Щоб переломити цю тенденцію, подібні ЗМІ необхідно законодавчо позбавити можливості вести антиукраїнську пропаганду. Таку позицію озвучив український шоумен Сергій Притула в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Притула Скріншот відео

"Кожен четвертий українець, який не вважає Росію країною-агресором, він же не взявся просто так. Він такий, тому що абсолютно відомі і зрозумілі канали, які збираються робити телемости з пропагандистськими російськими каналами. NewsOne, є 112, який хоче показувати фільм Олівера Стоуна з головним героєм Медведчуком і Путіним, є "НАШ" Мураєва, який відкрито заявляє, що "у нас громадянський конфлікт", що "на нас ніхто не напав", що "війну на Донбасі розв'язали Турчинов і Яценюк". Турчинов з Яценюком з триколорами ходили і захоплювали райдержадміністрації та відділення міліції", – пояснив він невтішні зміни в українському суспільстві.

Притула підкреслив, що такі медіресурси можуть займатися бізнесом, заробляти на виробництві контенту і рекламі, проте їх необхідно поставити на місце в плані інформаційної війни проти власної країни.

"Вони по своїх каналах пропихують ось цю дезу, російську пропаганду в мізки людям, які сидять перед цими телеком, відкривши роти, і крім них іншого джерела інформації ніякої немає", – обурився шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Віталій Портников зазначив, що прокремлівська політсила "Опозиційна платформа – За життя" посіла на позачергових виборах до Верховної Ради друге місце. Незважаючи на високий запит українського суспільства на нові обличчя у владі, їй вдалося схилити значну його частину до підтримки політики Кремля. Більш того, по суті кожен п'ятий українець проголосував за Путіна.

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