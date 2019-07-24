"Пропихають дезу в мізки!" Притула обурився через 5 колону Кремля в українських ЗМІ

Появу в Україні великої кількості людей, які після п'яти років війни на Донбасі не вважають Росію ворогом, слід безпосередньо пов'язувати з функціонуванням телеканалів, що відпрацьовують кремлівські тези.
Щоб переломити цю тенденцію, подібні ЗМІ необхідно законодавчо позбавити можливості вести антиукраїнську пропаганду. Таку позицію озвучив український шоумен Сергій Притула в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Сергій Притула
Скріншот відео
"Кожен четвертий українець, який не вважає Росію країною-агресором, він же не взявся просто так. Він такий, тому що абсолютно відомі і зрозумілі канали, які збираються робити телемости з пропагандистськими російськими каналами. NewsOne, є 112, який хоче показувати фільм Олівера Стоуна з головним героєм Медведчуком і Путіним, є "НАШ" Мураєва, який відкрито заявляє, що "у нас громадянський конфлікт", що "на нас ніхто не напав", що "війну на Донбасі розв'язали Турчинов і Яценюк". Турчинов з Яценюком з триколорами ходили і захоплювали райдержадміністрації та відділення міліції", – пояснив він невтішні зміни в українському суспільстві.
Притула підкреслив, що такі медіресурси можуть займатися бізнесом, заробляти на виробництві контенту і рекламі, проте їх необхідно поставити на місце в плані інформаційної війни проти власної країни.
"Вони по своїх каналах пропихують ось цю дезу, російську пропаганду в мізки людям, які сидять перед цими телеком, відкривши роти, і крім них іншого джерела інформації ніякої немає", – обурився шоумен.
Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Віталій Портников зазначив, що прокремлівська політсила "Опозиційна платформа – За життя" посіла на позачергових виборах до Верховної Ради друге місце. Незважаючи на високий запит українського суспільства на нові обличчя у владі, їй вдалося схилити значну його частину до підтримки політики Кремля. Більш того, по суті кожен п'ятий українець проголосував за Путіна.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".