В аеропорту "Київ" (Жуляни) прикордонники заборонили в'їзд в Україну трьом російським пропагандистам: всі прилетіли з Мінська для проведення тренінгів про маніпуляції у ЗМІ.

Як повідомили на сайті пресслужби Державної прикордонної служби України, з'ясувалося, що один з лекторів, що прибули, співпрацює з політичними силами РФ і балотувався від партії Володимира Жириновського в Московську думу, а також є фахівцем в питаннях інформаційної та кібервійни.

До того ж, такі лекції він читав у окупованому Росією Криму в так званому молодіжно-патріотичному таборі "Донузлав-2015". Тоді організатори – всеросійська організація "Боевое братство", високо оцінили роботу тренера та нагородили його медаллю "Участник шествия "Бессмертный полк".

Прикордонники заборонили російському пропагандисту в’їзд в Україну на 3 роки.

Крім того, рейсом з Мінська прилетів росіянин, який планував читати лекції про просування контенту у соціальних мережах. В його біографії знайшли факт незаконного відвідування окупованого Криму. Також заборону на в'їзд в Україну отримала росіянка, яка прилетіла тим самим рейсом для проведення лекцій та тренінгів. З'ясувалося, що вона займає посаду в забороненому в Україні інтернет-ресурсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 січня чотирьом російським артистам, які прибули в аеропорт Запоріжжя з Варшави, відмовили у в'їзді в Україну.

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