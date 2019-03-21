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Прогріє до +13: синоптики дали сонячний прогноз погоди в Україні

5.1тЧитати матеріал російською

В Україні у четвер, 21 березня, очікується сонячна погода, а температура повітря на півдні складе +13 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У той же час опадів у цей день не очікується — день буде досить сонячним.

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На заході України температура повітря складе +8...+10 градусів, в центрі буде до +11 на сході до +10, а на півдні до +13 градусів. У Києві в цей день сухо і сонячно. Температура досягне +9 градусів.

Тим часом на курортах Єгипту температура повітря досягне +27 градусів. У Туреччині поки до +23.

Погода в Україні

Погода в Україні

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, чергова хвиля потепління прийде на вихідних - 22-23 березня.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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