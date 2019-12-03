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3 грудня • оновлено в 14:28
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"Прогнувся" від скаженого трафіку: свіжі фото Кримського моста потрапили в мережу

17.8т
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У мережі з'явилися нові фото порожнього Кримського моста, який з'єднує окупований український півострів із Росією.

На відсутність трафіку на "проєкті століття" звернула увагу блогерка RoksolanaToday&Крим25%. Останні знімки з'явилися на сторінці у Twitter.

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"Свіжа скрепа. Переповнена, як завжди, всілякими авто", – прокоментувала авторка кадри.

Кримський міст пустує після "сезону"

Кримський міст пустує після "сезону"

RoksolanaToday & Крим25%.

Кримський міст пустує після "сезону"

Кримський міст пустує після "сезону"

RoksolanaToday & Крим25%.

Кримський міст пустує після "сезону"

Кримський міст пустує після "сезону"

RoksolanaToday & Крим25%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії перенесли запуск залізничного сполучення по Кримському мосту з грудня 2019 року на червень 2020 року. Офіційною підставою назвали збереження унікальної пам'ятки археології – античної садиби, яка була виявлена на етапі підготовки території до будівництва.

Але у фахівців є сумніви в правдивості такої причини.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Цымбал Александр
Цымбал Александр
Очередная "утка" обозревателя. некомпетентность зашкаливает. Пассажирские поезда пойдут 23 декабря.
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0
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Кастрюли всё время сами себя хотят убедить в провальности проекта Крымский мост. То Мосфильм строить, то пролеты не сошлись, то арка осела и так далее.
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6
1
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Какелы, сезон то кончился!. Или вы до сих пор в Затоке купаетесь и загораете?
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7
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