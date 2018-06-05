Прогноз погоди: в Україну йде різке похолодання

З 6 червня в більшості областей України прийде відчутне похолодання.

Як написала на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко, температура повітря знизиться до +18 +24 градусів.

"На півдні, південному сході (Запоріжжя, Донецька область) і на Закарпатті очікується +24 +27 градусів. Дощі найбільш вірогідні в середу в південних областях, в Криму - сухо", - розповіла вона.

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При цьому на решті території буде суха погода, без опадів.

"У Києві завтра також очікується похолодання - вдень близько +20 градусів, опадів не буде. Наступна ніч, ніч на четвер, буде короткочасно холодною. На Півночі і Заході +9 +12, місцями +7 +9 градусів. Решта території - нічні +10 +15 градусів", - зазначила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL в Україні у вівторок, 5 червня, очікуються дощі та грози по всій території країни.