На Україну чекає "літня" спека: синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок

В Україні в понеділок, 21 вересня, очікується тепла погода вдень. Водночас вночі середня температура складе всього + 3...+8 градусів.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. За даними синоптиків, опадів в перший день тижня не очікується.

Найтеплішою погода буде на півдні країни та в деяких західних областях – до +25 вдень (на Закарпатті до +26), вночі до +9 градусів.

В інших українських регіонах буде прохолодніше. На сході вдень +20...+23, вночі +3...+6, на решті території вдень +21...+24, вночі +4...+8 градусів.

У Києві сухо, вночі +6...+8, вдень +22...+24 градуси.

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