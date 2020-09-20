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На Україну чекає "літня" спека: синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
19,7 т.

  • В Українському гідрометцентрі вважають, що перший день нового тижня – 21 вересня – пройде в країні без опадів

  • Вночі температура в деяких областях може опуститися до +3

  • Водночас вдень повітря прогріється до комфортної температури

Погода в Україні. Джерело: Фото автора Nathan Timblin: Pexels

В Україні в понеділок, 21 вересня, очікується тепла погода вдень. Водночас вночі середня температура складе всього + 3...+8 градусів.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. За даними синоптиків, опадів в перший день тижня не очікується.

Найтеплішою погода буде на півдні країни та в деяких західних областях – до +25 вдень (на Закарпатті до +26), вночі до +9 градусів.

В інших українських регіонах буде прохолодніше. На сході вдень +20...+23, вночі +3...+6, на решті території вдень +21...+24, вночі +4...+8 градусів.

Погода в Україні.

У Києві сухо, вночі +6...+8, вдень +22...+24 градуси.

Погода в Києві та області.
Прогноз на 5 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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