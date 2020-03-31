Продовження карантину в Україні: Аваков уточнив дату закінчення

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що карантин в Україні через пандемію коронавірусу може бути продовжений до другої половини травня.

Про це він розповів у коментарі "Українській правді". Зазначимо, що напередодні Аваков припустив, що Україні "як мінімум два місяці доведеться перебувати, як усій Європі, в карантинному стані".

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На прохання видання уточнити, чи йдеться про 2 місяці з початку вже діючого карантину, чи про додаткові 2 місяці, Аваков відповів: "До другої половини травня, гадаю".

Як відомо, рішення про продовження карантину ухвалюватиме не лише МВС, а уряд колегіально, враховуючи епідемічний розвиток ситуації в країні.

Як писав OBOZREVATEL, спочатку Кабмін оголосив про введення карантину в Україні на період із 12 березня по 3 квітня, проте недавно було ухвалено рішення продовжити його до 24 квітня.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв про те, що карантин і режим НС в Україні готові будуть скасувати раніше, але лише в разі, якщо поширення коронавірусу буде зупинено.

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