Продавчиня у Кривому Розі назвала війну в Україні "громадянською" й образила воїнів. Відео

У Кривому Розі продавчиня магазину влаштувала скандал із патріотом, назвавши розв'язану Росією війну на Донбасі "громадянською".

Крім того, в бойових діях вона звинуватила не окупантів, а захисників України. Відповідне відео опублікували на Telegram-каналі видання "Факти". "Кривий Ріг, наші дні. Вата головного мозку", – коротко підписали ролик (щоб подивитися запис, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як агресивна жінка виганяє чоловіка з магазину, кричачи навздогін образливі фрази про Україну та українців.

"Нема України, "російська" це земля! Воюєте з вашими "бендерами", у вас "громадянська" війна. Ви розбій вчинили! У мене родичі живуть у Маріуполі, і вони це бачили на власні очі. Ви людей убиваєте, обгаджуєте, ви справжні вбивці!" – обурено висловилася проросійськи налаштована продавчиня.

На питання покупця, що в такому разі вона робить в Україні, жителька Кривого Рогу заявила, що народилася і живе тут. Водночас вона уточнила, що народилася в СРСР і мріє про дружбу з Росією.

На це співрозмовник заперечив скандальній сепаратистці і запитав у неї, чому в такому разі на сході загинули 13 тисяч українців, включно із захисниками.

"За те, що вони людей убивали! Не треба було на них нападати! У мене там у Донецьку дуже багато родичів. І дуже багато розповідали, як це все відбувалося. Ви, Україна, самі своїх убиваєте. Самі гадите, самі наживаєтеся дуже добре. Займаєтесь цілковитим розбоєм", – продовжила кричати продавчиня, стверджуючи, що Росія взагалі ні до чого і виштовхуючи покупця з магазину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова заявила, що люди, готові віддати життя за Україну, нібито ні до чого не прагнули в житті. Крім того, вона обізвала Героїв "рагулями, які вилізли незрозуміло звідки".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!