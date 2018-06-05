"Продам місце, дорого": як журналісти відреагували на "розстрільний список"

Українські журналісти і блогери, які опинилися в оприлюдненому ЗМІ списку тих, кому нібито загрожує небезпека, відреагували в мережі на його публікацію.

Відзначимо, що деякі жартують і сміються, в той же час як інші засудили колег-журналістів за його публікацію.

"Продам або здам в довгострокову оренду місце в "списку 47". Гарне розташування, хороші сусіди, охорона", - іронізує Сергій Іванов.

У схожій манері відреагував і Осман Пашаєв:

"Продам місце в списку. Дорого. Або обміняю на рівноцінне в Стамбулі з доплатою".

Ольга Кудецька назвала колег-журналістів "чуйними" після публікації списку.

"Список приречених журналістів", "розстрільний список". Колеги, ви такі чуйні", - пише вона.

Євген Лешан закликав своїх читачів на Facebook "не вестися на фігню".

Дитяча письменниця Лариса Ніцой після виклику на допит в СБУ влаштувала скандал через співробітників відомства.

Вона поскаржилася президенту Петру Порошенку через те, що співробітники СБУ, які зустріли її для допиту у справі замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка, розмовляли російською мовою.

Лаконічно відреагував на публікацію Роман Скрипін.

"Нас в списку 47 млн", - написав він.

Пізніше він додав: "Про "списки" ще таке: не розмазуйте соплі так старанно, як Аннушка розливала олію на рейки. І менше говоріть з незнайомцями".

У своєму блозі на OBOZREVATEL Юрій Винничук пояснив, що мова не йшла про знищення всього списку з 47 чоловік.

"Мова не йде про те, щоб знищити всіх 47 осіб, які є в цьому списку. Думаю, просто накидали імена, загибель яких викликала б якийсь резонанс. Очевидно, що всі 47 осіб знищувати не збиралися. Йшлося про декілька людей" , - зазначив він.

У коментарі OBOZREVATEL журналіст і блогер Олена Яхно заявила, що не боїться за своє життя. Вона пожартувала над тим, що після публікації списку всі знатимуть її вік.

На публікацію відреагував також лідер партії "Громадянська ініціатива" Анатолій Гриценко. В списку опинилася його дружина - Юлія Мостова.

Денис Мацола з іронією відреагував на список.

"Майже рівно три роки тому стало відомо що мене і Максима Осадчука внесла до списку страшних майданівців Поклонська. Тепер ось це. Ну що ж. Ей СБУшники тепер з вас охорона! Ну або ноут хоча б поверніть", - написав він.

Віджартувався з приводу того, що сталося і Айдер Муждабаев.

"На першому місці в списку мерців, як в класному списку". Йосип Бродський. А що ще тут, крім жартів і віршів, залишається?" - запитав він у своїх читачів.

При цьому Тетяна Даниленко заявила, що тепер переживає за безпеку своєї дитини.

"Особисто я не брала охорону, хоча переживаю за життя своїх близьких - дуже не хотілося б, щоб в разі чого постраждала дитина, наприклад", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився список з 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією СБУ, загрожує смерть від рук кілерів.