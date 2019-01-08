Пробне ЗНО в Україні: що треба знати абітурієнтам

В Україні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке дасть можливість абітурієнтам випробувати свої сили перед підсумковим тестуванням.

Які переваги надає випускникам шкіл пробне ЗНО, розповів в ефірі ObozTV генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.

"Це можливість отримати певну психологічну гарантію того, що вдасться на реальному ЗНО дійсно показати належний гідний результат", – пояснив чиновник Міносвіти.

За його словами, оцінювання та виставлення балів за результатами пробного ЗНО не передбачено, але кожен сам зможе подивитися свій результат.

"Пробне ЗНО – добровільне, хто не хоче, той його не проходить. Значна частина випускників закладів загальної середньої освіти не приймає участі в пробному тестуванні – нічого страшного. Це перевірка себе, психологічної стійкості і готовності до того, щоб пройти без зайвих нервів ЗНО" , – додав Шаров.

На питання, скільки буде коштувати участь у пробному ЗНО, Шаров відповів:

"Ця вартість ніколи не буває великою. Може, буде 150 грн або 200 грн "з хвостиком" – порядок цифр буде таким. Фінансування пробного тестування не передбачено державним бюджетом України".

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Відзначимо, що реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Україні розпочалася 8 січня і триватиме до 31 січня. Реєстрація проводиться на сайтах регіонального центру оцінювання якості освіти.

В день проведення пробного тестування кожен учасник може здати тест з одного предмета: 16 березня – з української мови та літератури, а 23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

narodna-pravda.ua

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