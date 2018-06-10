Все в мире относительно…

Когда-то у меня был любимый анекдот про относительность. "Например, три волосинки – много это или мало? Смотря где – если на голове, то мало. Если в тарелке супа, то много".

Пришлось провести двое суток в стационаре (к сожалению, пока впустую, но об этом не хочу подробней – ничего интересного). Естественно, себя, любимую, жалко; проблем - более чем; осознания, что медицинская реформа нужна уже давно, - тоже. Но, когда посмотришь вокруг и удивишься мужеству и стойкости окружающих тебя людей, то свои проблемы перестают быть глобальными, а плавно превращаются в мелкие западлючки.

Вот красивая зеленоглазая рыжеволосая девушка – настоящая полесская Мавка. Прекрасная швея (по призванию), счастливая невеста – успела сшить себе платье, которым все любовались. Бац – саркома. Правая рука – работы нет. Жених испарился – свадьбы нет. Платье продано – надо же с чего-то начинать борьбу. Уже третья операция, значительный прогресс, хорошие прогнозы. Для палаты с кучей послеоперационных лежачих – маленькое рыжее солнышко. Позвать, купить, помочь – все легко и с улыбкой. "Бо Їм же тяжче, ніж мені. Вони ж літні люди". Все время в движении, изобретает приспособления для облегчения быта лежачим, сочиняет новые сочетания вкусов – даже самым капризным интересно попробовать. Например, пришла с улицы, режет и перемешивает зеленый салат, помидор, орехи и персик – "і трошечки запашної олійки". Или "домашня ковбаска та кисленькі яблучка – це так смачно, тільки підсмажити тута ніде, нічого, мені дівчатка в мікроволновці підігріли".

И самые безаппетитные не удерживаются, чтоб не попробовать. В отделении ее любят: терпеливый и некапризный пациент - находка для медсестер. Даже суровый пижонистый профессор-онколог из соседней клиники на обходе начинает улыбаться и шутить. А молодой аспирант заглядывает в нашу палату по 10 раз на день. И похоже откровенно огорчается, что ее выписывают на очередную побывку домой. Ехать не близко, дома ждут-не дождутся. Мы проговорили с ней почти полночи. Вчера, уйдя на УЗИ в институт эндокринологии, она по моим наводкам, полдня прогуляла по Киеву. Нужно успеть много увидеть и поймать свои минуты счастья – часы ее жизни тикают совсем с другой скоростью, чем у многих из нас. Справедливости нет – почему судьбой выбрана именно она, позитивная и доброжелательная всеобщая любимица, а не сотни вечно недовольных небокоптилок? "Таке життя", - философски говорит эта маленькая мудрая девочка. И не перестает улыбаться…

Второе палатное солнце (только пока лежачее) – тетя Нина из села Черниговской области со смешным бяларуско-украинским говором. Она вообще-то из России, но, как приехала по распределению после техникума и нашла своего Васю, так и прожила всю жизнь в Украине. И патриотка – таких среди коренных поискать. Если честно, я побаивалась, что попадутся в палате такие же киевские сепары, как недавно моей сестричке в стационаре – у нее аж давление подскакивало от споров с ними. Бог миловал – все наши. Но про войну и Луганск знают мало, расспрашивали долго и про разное. Жалеют нормальных людей, которым "повезло" влипнуть в эту фантасмагорию. Чтобы отвлечься от своей или "заговорить" боль другим, тетя Нина рассказывала про свой сад с огромной айвой и крупнющими сортовыми черешнями, про собак и кошек. Гордилась дочками и внучками – младшая по 2-3 раза в день прибегала к ней, такая славная. А у старшей она провела всю зиму и перенесла две операции + химию и лучевую терапию. Ни нытья, ни слез, ни капризов, ни жалоб – только улыбки и позитив. Всех медсестер знает по именам: "Ирочка, не нервуй, бо в мене вєни такі погані змолоду. Вікусечка, зараз я тобі допоможу, подтягнуся на тому гусю-лебедю (петля на кронштейне). Танюша, тобі так гарно в рожевому". Со всеми по-доброму, по-хорошему, думая в первую очередь о других.

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Такой контраст с хозяином второй половины нашего дома. Предлагали ему перекрыть крышу совместно, нашли бригаду – сначала тянул резину, потом согласился, потом опять отказался. Плюнули, перекрыли только свою половину, что неудобно для бригады и удорожает нашу смету, т.к. нужно защищать переход от новой крыши к старому шиферу. Закончили. Бригада уехала на Троицу домой, задержались на неделю – огороды, покосы, да и отдохнуть надо. Всю неделю – пожар: "Давай, срочно, я тоже уже хочу". Приехали, обмеряли, сказали цену. " Срочно завтра смету до единого гвоздя – все бросить и делать мою половину". А ребята спокойно, как и договаривались до праздника, утепляют нашу мансарду. Бесится, орет на дочь-переговорщицу, торопит. Вчера бригадир до часу ночи сидел, расписывал по его требованию порядок работ и цены (учитывая, что закончили в 9 вечера, пока поужинали, пока на квартиру дошли). Должен был приехать сегодня для окончательного согласования. Не приехал - возможно, в понедельник, а может, и нет. Смету заберет, до конца недели подумает. И как-то пофиг ему, что люди на квартире живут (т.е. простой для них в убыток), что у них уже есть очередь из заказчиков, что им удобней было бы делать крышу целиком, но раз уж так получилось, то хотя бы сейчас параллельно с нашим заказом – пока есть технологические паузы.

Похоже, что эта семейка всю жизнь так и живет, без уважения к другим и без любви друг к другу. Когда слышу, как собачатся друг с другом его дочери, каждый раз думаю: "От осинки не родятся апельсинки". А щекастые, вечно всем недовольные, маленькие старушки-внучки с врожденными генами подлости еще всем им дадут жару. Мама не перестает удивляться и предупреждать меня: "Посмотри в рукомойник, они туда лезли с пакетом грязи, насыпать хотели". Да, и правда, пакет с мусором лежит возле забора, а две купчишки так и не смогли открыть крышку умывальника, висящего на общем заборе. Причем, это через 5 минут после того, как чинно-благородно вернулись от нашей калитки, где упрашивали Асту поиграть с ними и мешали мне поливать. Они знают, что из нашего дома их козни не видны, но невдомек, что мама из своего "рая" видит их, как на ладони. Недавно крестили новенького – братишку, пояившегося в январе. Все на показуху – праздник, гости, новые наряды (жара, другие дети одеты в тоненький ситчик, а этих вырядили в душные длинные синтетические платья с блестками; парятся, психуют – ни с детьми поиграть, ни побегать). Послушал бы кто-нибудь, как братец в будние дни по часу орет в коляске во дворе рядом с играющими родной и двоюродными сестрами (11, 6 и 3,5 года). Вот не представляю, как дети могут не реагировать – ни у меня, ни у друзей такого не было. На каждый всхлип младшеньких бежали, качали, трясли погремушками, если не получалось – звали маму. Хотя тут и маму звать без смысла, ей некогда – она по телефону разговаривает.

Единственный человек, который улыбается малышу (а он пока такой славный, кругленький, уютный), когда вернется с работы, - это папа. Неплохой вроде парень. Угораздило же его влипнуть в эту семейку. Слава богу, что входы наши далеко. И соприкасаемся редко. Хотя частный сектор – такая тонкая штука. Иногда только кажется, что ты незаметен. А соседи все видят. Кстати, сегодня утром, поливая цветы, была приятно удивлена вниманием и заботой самых неожиданных соседей, заметивших мое отсутствие. Оказывается, можно ничего не говорить, а просто делать, и это будет оценено больше, чем пустые слова. Хотя иногда и слово радует. У нас открылся киоск от пекарни из соседней Тарасовки – когда ко мне приедет подруга, ценящая вежливое обращение, я ее туда не пущу. Скупит все, когда ее назовут сонечком. Или ясочкой. Или зірочкой. И скажут: "Смачного. Будь-ласочка. Приходьте ще". Вот все продавщицы у них такие Хотя товар рекламы не требует – хлеб отличный, пирожки вкусные, цены не кусаются. И креатива не занимать – ватрушка "Инь и янь" ( пополам творог с маком), чего стоит.

Слава богу, что хороших людей в жизни неизмеримо больше. А на плохих не тратьте силы и нервы. Нам они (силы то есть) еще понадобятся. Чтобы делать нашу любимую страну все лучше и лучше.