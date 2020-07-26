Про самоуважение.

Представьте, что кто-то приходит к вам домой с требованием взять только необходимое, и то, если повезет:

- Куда??? - Выкатив глаза от удивления и нахальства, спросите вы.

- В Сибирь!

Или же к вам домой придут некие люди и выпотрошат ваш холодильник, ваш погреб, зачистят от овощей ваш огород, выкопают вашу картошку и захватят всю вашу наличность и банковские карты. Ибо не фиг.

Вот так приходили в 1933-м.

Вот так приходили в 1937-м.

Вот так загоняли в вагоны в 1944-м.

Вот так приходили в 2014-м. Там, где теперь "русский мир" и "счастье".

Если сегодня кто-то скажет вам про Сибирь, вы покрутите пальцем у виска, как адекватные люди. Потому что не родился еще тот человек, который будет диктовать вам, куда ехать. Вы в ответ зачитаете ему, куда идти, верно?

Вот такая штука, как самоуважение, и позволяет вспоминать те даты с содроганием и состраданием. Когда какая-то имперская мразина смела приходить в украинский дом и забирать продовольствие у семьи с детьми и стариками. Когда среди ночи татар, как скот, грузили в составы, выгоняя из собственных домов. Мы все знаем, кто в них впоследствии вселился, да? Их потомки не так давно встречали паромы в Керчи, и поезд из Москвы в Симферополе. Я просто искренне не понимаю, какие еще "крымчане" могли этому радоваться.

Сегодняшние "виновники торжества", того самого, зеленого, по моим наблюдениям, могут быть успешными, могут быть легкими на подъем, могут быть жизнерадостными, с несколькими высшими образованиями. Они могут быть медийными и диджитализированными. Творческими или из Гарварда. Но самоуважения ни у кого из них вы не найдете. Они сами думают, что это не так, вот только уже не раз получили пощечину, просто этого не заметив.

Человек, уважающий себя, заметит вторжение россиян на Донбасс. И его это заденет, больно, или до ярости. Ему болит история. Ему болит и 1933-й, и 1937-й, и 1944-й. Ему болит каждый снаряд, упавший на украинскую землю. Он чувствует себя униженным, когда его, как украинца, считают вторым сортом. Для него всегда есть разница. Это человек другого полета, он сильнее чувствует, больше понимает.

Многие же сограждане самоуважение подменяют такими понятиями, как самолюбование, самокопание, жалость к себе, недовольство собой, в самом примитивном случае - понты на пустом месте, когда и уважать хотелось бы, да не за что.

Вопрос в студию: когда Сибирь станет частью Китая, сколько граждан России с радостью встанут в очередь за получением паспортов? И нужны ли они Китаю?

Про самоуважение

P.S. На фото - 1947 год, за один день московия депортировала в Сибирь и Казахстан около 78 000 украинцев. Это делалось для того, видимо, чтобы однажды в 2014-м их потомки не пошли защищать Донбасс. Как видим, московская операция провалилась. Можно переселить украинца, можно его выжечь, смешать его кровь, но он выживет. Так что жить будем.

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