Зеленський переніс весняний призов до армії в Україні: названо термін

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відстрочення військового призову в Україні через пандемію коронавірусу.

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Указ №103/2020 року, підписаний у понеділок, 23 березня, опублікувала пресслужба глави держави на офіційному сайті.

Вказується, що замість квітня-червня 2020 року призов в Україні буде проходити в травні-липні. Документ набуває чинності з дня його опублікування.

Додамо, документом вносяться відповідні зміни в указ №13 від 16 січня "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році".

Призов до армії. Ілюстрація Podrobnosti

Як писав OBOZREVATEL, до Верховної Ради внесли законопроєкт депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Качури, згідно з яким Кабінет міністрів на період пандемії коронавірусу буде встановлювати ціни на товари першої необхідності, зокрема медичні маски. Спекулянтів запропоновано карати штрафами і кримінальною відповідальністю.

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