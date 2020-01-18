Зеленський змінив правила призову: кого, коли і як заберуть в армію

Президент України Володимир Зеленський підніс несподіваний "сюрприз" українським юнакам, підписавши указ про зниження призовного віку. Тепер на строкову службу в армію будуть забирати з 18 років, а не з 20, як було раніше.

Однак, у Мінобороні стверджують, що указ президента не торкнеться весняного призову 2020 року. Так кому і коли очікувати повісток з військкоматів – дізнавався OBOZREVATEL.

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Визначено терміни проведення призовної кампанії на строкову військову службу в 2020 році.

Призовний вік в Україні знизили з 20 до 18 років.

У Міноборони стверджують, що зміни не торкнуться весняного призову-2020. Молоді люди у віці від 18 до 20 років зможуть служити в терміновій армії тільки за бажанням.

Адвокати скептично ставляться до такого формулювання.

Чекали контрактну армію, а отримали зниження призовного віку

Тільки в листопаді минулого року міністр оборони України Андрій Загороднюк заявляв про свою персональну мету скасувати обов'язковий призов і рухатися на шляху до професійної, контрактної армії за стандартами НАТО.

Більше того, сам президент Володимир Зеленський у своїх передвиборчих обіцянках також заявляв про наміри скасувати призов і зробити армію добровільною.

Але замість повідомлень про позитивне просування в цьому напрямку, українців приголомшила новина про зниження призовного віку з 20 до 18 років. Про це йдеться в указі "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу в 2020 році", який глава держави підписав 16 січня.

У документі зазначено, що на строкову військову службу будуть призивати придатних за станом здоров'я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років. А також старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Володимир Зеленський "Лига.net"

Крім того, у документі також встановлені терміни проведення призовної кампанії на строкову військову службу в 2020 році:

• весняний призов – у квітні-червні;

• осінній призов – у жовтні-грудні.

Кабінету міністрів Зеленський доручив визначити не тільки чисельність українців, які підлягають призову на строкову військову службу, а й обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2020 році.

Указ №13/2020 набуває чинності з дня його опублікування.

Однак міністр оборони Андрій Загороднюк частково спростував нововведення – під час весняного призову повістки отримають, як і раніше, тільки юнаки, які досягли 20 років. 18- і 19-річні українці зможуть потрапити в армію лише за власним бажанням.

Так із якого віку призиватимуть?

Як пояснив у коментарі OBOZREVATEL заступник військового комісара Дніпропетровської області Сергій Полуциган, відповідно до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" призовний вік на строкову військову службу складає від 18 до 27 років. Але цей віковий діапазон регулювався попередніми указами колишнього президента Петра Порошенка про черговий призов саме, але тільки на певний період.

Зараз же, згідно з новим наказом Зеленського, військкоматам відкрили можливість призову на строкову службу з 18 років, але він не обов'язковий, згідно з рішенням міністра оборони.

"Громадянин віком від 18 до 20 років буде сам вирішувати. У нас же реалізувалася можливість реалізувати його право на призов, яке до цього було обмеженим. Але, якщо громадянину у віці 18-20 років прийде повістка, він може висловити своє бажання не бути призваним, і призваним він не буде. І жодних правових наслідків щодо цього рішення не буде", – сказав Полуциган.

За його словами, старий указ штучно обмежував право громадянина бути призваним у 18 років, тепер же обмеження знято. А введення норми "за бажанням", нормалізує взаємовідносини громадянина з державою, коли держава дає можливість, але залишає за ним право.

"Припустимо, у молодої людини в планах закінчити школу й одразу призватися на строкову службу, а потім планувати вступ до ВНЗ, пошук роботи тощо. Ми штучно змінюємо його план, і не даємо йому можливість бути призваним у 18 років. І ось цей дисбаланс виправлений новим указом президента, який відповідає законам України", – зазначив заступник військового комісара Дніпропетровської області.

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А ось адвокат Валентин Дупак упевнений, що влада лукавить, коли заявляє, що призовники віком від 18 до 20 років можуть іти на службу за бажанням.

"Вони писали, що з 18 років призиватимуть тільки за бажанням, але це не так. Ми бачили звіти за призовом минулого року – набір по всіх областях ніякий. І щоб зібрати необхідну кількість юнаків, вони вже брали всіх, хто їм під руку попадеться, і хворих, і здорових. І щоб якось виконувати поставлені плани, вони ввели норму з 18 років", – вважає адвокат.

Дупак неодноразово займався справами юнаків, по відношенню до яких представники військкоматів поводилися незаконно, наприклад, коли хлопців забирали, незважаючи на відстрочку за станом здоров'я, або забирали в розподільний пункт під приводом перевірки документів, співпрацюючи з поліцією.

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Тому і до пояснення заступника військового комісара Дніпропетровської області Полуцигана ставиться скептично: "Фактично, ця норма суперечить закону, адже законодавством встановлено призовний вік на строкову службу від 18 до 27 років. Але, знаєте, у нас ось є Конституція, а половина законів їй суперечить, тому, теоретично, таке можливо".

"Будемо дивитися, як це буде відбуватися на практиці. Просто, як вони роблять, я навіть не встигаю до суду подати, поки люди перебувають на розподільному пункті. Вони ж хлопців хапають, а на розподільний пункт нікого не пускають, навіть адвокатів. І поки буде рішення суду про відкриття провадження, вони вже десь на учебці. Тому, я б радив хлопцям до 20 років користуватися цим наказом, і не являтися за повістками від гріха подалі", – говорить Дупак.

Що робити тим, кому прийшла повістка, і кому ні

Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату, зобов'язані з'явитися на призовну дільницю в термін, зазначений у документі. Як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію, військовозобов'язаним громадянам дається 10 днів на самостійну явку у військовий комісаріат.

При цьому в Законі йдеться про те, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. А це означає, що ви повинні самостійно прийти до військкомату для уточнення облікових даних і проходження медогляду.

Поважними підставами неявки до військкомату можуть вважатися тільки форс-мажорні ситуації: стихійне лихо, хвороба призовника, смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини. Будь-які інші причини є недостатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.

Яке покарання передбачено для тих, хто ухиляється

За ухилення від строкової служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Адміністративним покаранням є штраф у розмірі від 85 до 119 грн за перше порушення, а за повторне доведеться заплатити 170-255 грн.

Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України і передбачає обмеження волі на строк до 3-х років. Слід зазначити, що в більшості випадків покарання за ст. 335 Кримінального кодексу є умовним (але буде судимість).

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При цьому від відповідальності не вдасться ухилитися навіть молодим людям, які мають намір "косити" від армії до досягнення непризовного віку 27 років. Якщо буде заведено адміністративну або кримінальну справу, то її не закриють до того часу, поки призовника не знайдуть.

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