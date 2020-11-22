Сучасний ринок лікарських препаратів неухильно зростає. З кожним роком кількість препаратів, схвалених FDA для терапії онкологічних захворювань, збільшується в експоненційній прогресії; при цьому, більшість з цих препаратів не є активними для широкої групи хворих. В той же час, онкологи по всьому світу стикаються зі стійкістю до хіміотерапії.

У лікаря до сих пір немає способу визначити, яка терапія підійде конкретному пацієнту. Так з'явилася персоналізована медицина. Її суть може бути сформульована просто: "Правильний препарат. У правильному кількості. Для правильного пацієнта".

На цьому тижні ми офіційно відкрили компанію Preci – український біомедичний старт-ап, в якому працюють міжнародні фахівці. Компанія планує впровадити сучасні розробки персоналізованої медицини на українському ринку і далеко поза ним. На чолі наших установок варте формулювання "цінність в точності".

Саме точність є головним продуктом Preci. Ця платформа дозволить лікарям точно знати, яка комбінація препаратів є оптимальною для конкретного пацієнта. Перші наші цілі – рак грудей і рак товстої кишки.

Кілька цифр для того, щоб Ви розуміли важливість нашої роботи. У 2018 року 4 мільйони осіб у світі захворіло раком грудей або товстого кишечника. При цьому, у 2016 році в розвинених країнах 5% хворих на рак грудей вмирало в перший місяць хіміотерапії і 15% протягом наступних п'яти років (таких досліджень проведено дуже мало. Ми опираємося на статті британських вчених). Неправильно підібрана терапія небезпечна і болісна для пацієнта.

На сьогоднішній день FDA схвалила більше 200 препаратів для онкотерапіі. Новим підходом до клінічного випробування є тестування лише на певних підгрупах пацієнтів з генетичними маркерами – це говорить про те, що будь-який новий препарат підійде вузькій групі хворих.

Наш підхід, про який ми розповімо в наступному пості, вже показав себе в академічних дослідженнях. Ми здатні збільшити точність призначення хіміотерапії до 80%-90%.

І знову про точність: наші дослідження будуть проведені згідно з усіма міжнародними стандартами. Ми готові почати скрупульозні клінічні випробування, які будуть публікуватися у відкритому доступі. Наш продукт призначений для лікаря і може бути використаний і інтерпретований тільки ним. Ми запрошуємо всіх зацікавлених фахівців до співпраці і гарантуємо відкритість і адаптивність до потреб клінік.

Ми також розширюємо команду нашого старт-апу. Ми чекаємо вчених, фахівців в аналізі даних, інженерів, молекулярних біологів. У нас ви отримаєте прекрасний досвід, гідну зарплату європейського рівня і можливість працювати на передовій наукових розробок.

Preci: precious in precision

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.