Так, друзья, сегодня будет продолжение серии постов о чисто советских привычках — сегодня мы поговорим о бытовых привычках, которые однозначно выдают в вас человека из СССР. Точно так же, как и кулинарные привычки, эти привычки были порождены чисто советской нищетой и бытовой неустроенностью — что бы там ни рассказывали фанаты совка о жизни в "великой стране" — на советских плакатах ракеты борозили просторы Вселенной, а 95% нищего населения штопали носки на лампочках и не могли нормально вылечить зубы.

Для сегодняшнего поста я отобрал 10 чисто советских привычек, что выдают в вас нищего родом из СССР. Что самое интересное — эти привычки свойственны также и людям весьма хорошего достатка, которые (часто не задумываясь) продолжают делать эти вещи на автоматизме — "потому что родители так делали/потому что раньше всегда так делали". Скажем, пример коллекционера стеклянных банок (из пункта номер 8 в посте) касается одного моего знакомого бизнесмена — человек зарабатывает, как десять средних белорусов, но при этом продолжает собирать пустые банки (сам не зная зачем), пишет популярній белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о бытовых привычках, что выдают в вас человека из СССР.

1. Штопать драные носки.

По мнению любителей СССР, все жители этой страны жили богато и привольно и могли себе позволить купить всё что угодно — вот только бытовые привычки родом из той эпохи говорят совсем о другом. Одна из таких привычек — штопать дырявые носки. В СССР существовало даже множество "проверенных способов", как именно это лучше всего делать — один из способов заключался в том, что драный носок нужно было натянуть на лампочку — мол, это поможет дырявому носку сохранить свою форму.

Если у вас есть дырявые носки — обязательно их выбросите, не позорьтесь. Пара хороших носков стоит сейчас дешевле, чем чашка кофе в кафе.

2. Вечно ремонтировать обувь.

Ещё одна бытовая привычка, родившаяся в СССР из-за тотальной нищеты и дефицита — люди годами латали/перелатывали туфли, потому что для того, чтобы купить что-то новое/приличное попросту не было денег. Как я уже указывал в недавнем посте о советском нищебродстве — пара нормальной обуви могла в СССР стоить половину, если не всю среднюю зарплату.

Советские граждане могли иметь "своего" обувного мастера (так же, как "своего" стоматолога и "своего" продавца колбасы), который мог сделать ремонт чуть лучше, чем другим — за небольшой дополнительный приз в виде шоколадки или бутылочки спиртного. При этом чинили и латали даже то, что ремонту уже не подлежало — прошивали развалившиеся задники туфель, на стертые от времени подошвы наклеивали "профилактику", подкрашивали стертую кожу и так далее, и тому подобное.

Если вы годами чините одни и те же старые туфли — то лучше просто выкиньте их на помойку или отдайте бомжам, хорошая обувь стоит сейчас не так и дорого, и её можно свободно купить.

3. Никогда не лечить зубы.

В "стране победившего социализма" люди питались достаточно плохо — хороший белок был дефицитом, в продаже было мало фруктов и овощей (особенно зимой), из-за чего у многих граждан уже к 30-40 годам были плохие зубы. Плюс в СССР не существовало нормальной стоматологии — дырявые зубы сверлили "пыточной" бормашиной на низких оборотах, без наркоза, после чего залепляли серым и шершавым цементом (с отвердителем, от которого за 5 метров несло ацетоновой вонью) — из-за чего люди в СССР очень не любили ходить к зубным врачам.

Как итог — мало у кого в СССР были хорошие зубы и белоснежная улыбка. Многие ещё и сейчас по старой привычке продолжают бояться походов к зубным врачам и стыдливо прячут зубы, улыбаясь в стиле "куриная попка". Запомните, друзья — сейчас нет нерешаемых проблем с зубами, и к тому же всё сейчас делается совершенно безболезненно. Так что зубных врачей бояться не нужно)

4. Покупать продукты "впрок".

Чисто советская привычка, оставшаяся с тех времён — набивать кухонные шкафы кулями с кашами/макаронами/картошкой. Логического объяснения, почему так происходит, у меня нет — думаю, это связано с ощущением психологического комфорта того, кто так делает, этакий "хомячиный синдором". Понять эту привычку в СССР было можно — продукты часто были дефицитом, и если в магазине "выбрасывали", например, хорошие макароны или тушенку — лучше было взять 4-5 пачек, а то потом их могло бы не быть в продаже долгое время.

Сейчас любые продукты остаюся доступными в любое время года и в любое время дня и ночи, и нет никакого практического смысла в том, чтобы набивать кухонные шкафы килограммами гречки, макарон и картошки.

5. Не выбрасывать старую одежду, мыть пол майкой.

Ещё один показатель чисто советской нищеты — никогда не выбрасывать старую одежду. Даже самая затрепанная, растянутая и штопаная майка будет ещё годами донашиваться в качестве домашней одежды, после чего будет торжественно переведена в разряд тряпок — ей ещё пару лет будут мыть пол в квартире, заботливо высушивая тряпочку на стенке ванны.

Лично я никогда не храню дома старую одежду — раздариваю её либо попросту выбрасываю, а полы мою специальной шваброй с матерчатой насадкой.

6. Иметь дома пакет с пакетами.

Хорошие полиэтиленовые пакеты были в СССР большим дефицитом — причём это касалось как больших пакетов (с ручками и принтами), так мелких прозрачных пакетиков. Обычно если советский человек покупал что-то, что было упаковано в полиэтиленовый пакет — то пакет бережно сохранялся, а затем использовался много раз и периодически стирался — если, к примеру, в пакете хранилось мясо. Некоторые даже умудрялись хранить, стирать и годами использовать пакеты из-под молока — это была очень ходовая бытовая упаковка в конце восьмидесятых-начале девяностых годов.

Заопмните, друзья — если вы не хотите казаться совком, то никогда не храните дома пакет с пакетами, особенно стиранными — это выглядит ужасно.

7. Хранить дома банку старых пуговиц.

Ещё одна загадочная советская привычка, появившаяся от нищеты и дефицита — во многих квартирах в СССР хранилась огромная банка, набитая старыми пуговицами, причём чаще всего хозяева даже не могли вспомнить, откуда она появилась. При этом все продолжали исполнять древний советский ритуал — если, к примеру, старая рубашка готовилась быть разжалованной в тряпки, то пуговицы с неё заботливо срезались и укладывались в эту банку. "А потому что бабушка так делала".

В СССР это ещё можно было худо-бедно понять — нормальные пуговицы были дефицитом, и их хранение дома было оправдано. Но сейчас это уж точно никому не нужно — тем более, что пуговицы на современных вещах совсем другого стиля. Так что если у вас есть такая банка — выкиньте её с балкона.

8. Коллекционировать стеклянные банки.

Замечал за некоторыми своими знакомыми такую привычку — стеклянные банки из-под покупных консервированных продуктов (скажем, маринованных огурчиков или перца) не выбрасываются, а заботливо моются, от них тщательно (с помощью горячей воды и мыла) отмывается этикетка, после чего банки отправляются в кухонный шкаф или на антресоли на вечное хранение. Мой вопрос, а зачем собственно вы это делаете — заставил моих знакомых задуматься, после чего они выдали ответ в стиле "ну не знаю, может быть пригодится". При этом банки продолжали стоять так годами, покрываясь пылью и занимая полезное место в шкафу.

В СССР такую привычку можно было понять — там практически все занимались "закатками", готовя домашнее варенье и соленые огурцы, но сейчас этим занимается мало кто, а коллекционирование банок, что годами потом стоят на антресолях, выглядит каким-то странным советским фетишем и атавизмом.

9. Доедать старый хлеб и всю еду с тарелки.

Ещё одна чисто "нищая" привычка, которая родилась в СССР — доедать всю еду с тарелки, даже если уже насытился. Тут сказывается чисто советский культ хлеба, а также поведенческая семейная модель — "бабушка всегда так делала". Нужно понимать, что молодость бабушки пришлась на голодные годы — и если в доме был обед, его нужно было съесть весь, потому что ужина могло и не быть, но сейчас в такой привычке нет никакого практчиеского смысла.

Нет ничего плохого, если вы выбросите остатки еды или недоеденный хлеб в мусорку — никакой "кухонный дух" не обиться и голод не настанет, не произойдет вообще ничего плохого — вы просто не переедите)

10. Делать вечный ремонт.

Ремонт, длящийся годами, был характерен для советских квартир, и это можно было понять — частного рынка наёмных рабочих в СССР практически не существовало, и ремонт в квартире делался в большинстве случаев своими силами — глава семейства приходил с работы и неспешно так, часик-другой в день делал ремонт. Итого ремонт растягивался на годы, и часто когда доклеивалась полоска обоев в последней комнате, то в первой комнате (с которой всё началось) уже снова нужно было начинать ремонт.

Если вы не хотите быть совком и доставать соседей, годами сверля дырки в стенах — просто поднакопите деньжат и наймите бригаду из 2-3 хорошо зарекомендовавших себя ребят, они сделают вам ремонт максимум за 2-3 месяца.

Вот такие чисто советские привычки мне удалось найти. Ну как, узнали себя хоть в чем-нибудь? Что думаете по этому поводу?

Напишите в комментариях, интересно)

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.