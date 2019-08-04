Привітай – проголосуй? У Білорусі оскандалились із новими "виборами Лукашенка"

Чергові президентські вибори в Білорусі планують провести 30 серпня 2020 року.

Про це повідомила голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина, передає Telegram-канал Білорусь головного мозку. Однак є велика ймовірність, що вибори можуть перенести, щоб вони не відбулися влітку.

Відзначається також, що в цю дату президент Олександр Лукашенко відзначає свій день народження.

Олександр Лукашенко

Була також названа низка причин, за якими вибори можуть не відбутися влітку:

Влітку не заженеш всіх студентів на дострокові вибори

В кінці серпня майже всі вже приїжджають з відпусток, готують дітей до школи

Канікули, у молоді багато вільного часу, студенти не бояться відрахувань

Тепла погода також може вплинути на чисельність

Лукашенко піде вже на шостий термін, більше 25 років при владі, це вже психологічно тисне навіть на найзатятіших його прихильників.

У зв'язку з останньою причиною, як відзначили в повідомленні, президент "і сам розуміє, що треба комусь передавати кермо". Але можуть повторитися події 2015 року, коли "опозиція самоусунулася, на вибори, по суті, всім було начхати, тому що голосувати не було за кого – всі кандидати були технічні".

Також у Telegram-каналі висунули припущення, що жодних масових акцій протесту перед майбутніми виборами чекати не доводиться, виходячи з того, що в країні не залишилося політсил, які могли б провести повноцінну передвиборчу гонку або реально зібрати 100 000 підписів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников висловив думку, що сенсу в переговорах президентів України і Білорусі не існує, тому що вони обидва залежні.

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