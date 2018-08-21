Чому затоплює українські міста: експерт пояснив причину

Щільна забудова - одна з основних причин масштабних повеней в український містах.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла завідуюча відділом синоптичної метеорології Українського науково-дослідного інституту гідрометеорології Віра Балабух. За її словами, місцева влада і компанії-забудовники зазвичай не особливо звертають увагу на щільність розміщення будівель. Саме тому в Києві часто бувають потопи.

"Подивіться, затопило площу Перемоги в центрі Києва. Там практично немає газонів, суцільний бетон. Воді просто нікуди йти. Адже 10 мм опадів - це 10 літрів води на квадратний метр. Якщо такий дощ випадає в парку, то це одна справа, вода просочується в грунт, не так швидко стікає вниз. Але якщо це відбувається на Хрещатику або на асфальтовій частині, то воді нікуди подітися", - вважає експерт.

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Головний спосіб запобігти таким катаклізмам - збільшити площу зеленої зони. Як у Німеччині, там прийняли нові будівельні правила, де всі громадські будівлі повинні мати зелені дахи", - говорить Балабух.

При цьому потопи в Києві і Львові аж ніяк не наймасштабніші за останній час. Наприклад, у Запорізькій області за липень випало більше опадів, але лиха там не було.

"Цього разу у Львові випало 21 мм опадів, а в столиці - 11 мм. Порівняйте, в липні у Запорізькій області в районі Гуляй поле випало 88 мм опадів, але про такі катаклізми ми не чули", - говорить Балабух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч із 18 на 19 серпня столицю затопило. Постраждав район ТРЦ "Гулівер", де пішли під воду кілька кварталів.