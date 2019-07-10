"Припинимо відлякувати людей!" Зеленський заявив про потужне перезавантаження зони ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський пропонує зробити з Чорнобильської зони одну з точок економічного зростання для України.

Про це він заявив 10 липня в ході свого візиту на ЧАЕС, відзначивши, що спочатку буде створений "зелений коридор" для туристів і прибрані передумови для корупції.

"Я підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження в одну з точок зростання для нової України", - зазначив президент у своєму Twitter.

"Більше не буде величезних черг на КПП і раптових відмов (у відвідуванні зони. – Ред.), про які людина дізнається вже, приїхавши на пункт пропуску", - вказав він.

Саркофаг на ЧАЕС Антон Юсов, Facebook

Зеленський підкреслив, що не буде більше заборон знімати відео і "інших подібних дурниць".

"Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей, відвідувачів, і перетворимо зону відчуження в науковий і майбутній туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, яка стане одним із символів нової України: без корупції і дурних заборон, з інвестиціями і майбутнім. Зробимо це разом, разом з вами", - заявив він.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим і як живе сучасний Чорнобиль. Стан природи в зоні відчуження повернулося на 200 років назад. Детальніше про це читайте за посиланням.

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