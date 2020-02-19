Припече не на жарт: синоптикиня спрогнозувала аномально теплу весну в Україні

Весна у 2020 році, згідно з попередніми прогнозами, буде, як і зима, аномально теплою.

Про це заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометінституту Віра Балабух, передає ТСН. За її словами, метеорологи вже б'ють на сполох.

"І лютий, і весна, за першими прогнозами, які зараз зробили фахівці світових центрів кліматичних і метеорологічних, свідчать про те, що вона місцями може бути теплою, а часом навіть аномально теплою", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні "АиФ"

Водночас Балабух уточнила, що кількість опадів поки залишається колишньою, але випадають вони нерівномірно.

"Цей січень став найтеплішим і найбільш посушливим за всю історію метеоспостережень. Такі тенденції негативно впливають на сільське господарство", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 19 лютого, погода в Україні істотно не зміниться, оскільки над її територією продовжить панувати тепле та здебільшого сухе повітря атлантичного походження.

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