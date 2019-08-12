Припече до +35: синоптики пообіцяли пекельну спеку в Україні

У понеділок, 12 серпня, в Україну повернеться пекельна спека. Опадів не прогнозується по всій території країни.

Так, очікується вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вночі 13 – 18°, на півдні та заході до 22°; вдень 28 – 33°, на півдні Одеської області, Прикарпатті та Закарпатті до 35°.

Спека в Україні Ілюстрація

У Києві 12 серпня також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 16 – 18°, вдень 28 – 30°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тиждень не принесе істотних змін у температурному режимі. В Україні збережеться спекотна погода, на півдні до +33 градусів.

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