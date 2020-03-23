В Киеве выявлены новых 20 случаев коронавируса COVID-19. Из них 14 случаев, выявленных в Киеве - это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы.

Какие же идиоты у нас во власти. Новые Санжары помните? Тогда Ермак устроил имитацию карантина и обосрался. Он это делал для пиара, а не для решения проблемы. А сейчас, когда необходимо реальное помещение на карантин всех влетающих в Украину, то власть этим пренебрегает. Израиль не пренебрегает. А руководство Украине на это забило.

Феерические мерзавцы. Учитывая количество влетевших в Украину из стран с эпидемией и не помещенных на карантин, то можно понять, что у нас количество инфицированных уже может идти на тысячи. Уже!

І вони зробили це разом.

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