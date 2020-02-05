Прикарпаття завалило 1,2 м снігу: деталі і нові фото і відео "апокаліпсису"

На Івано-Франківщині в гірських районах Прикарпаття в ніч на 5 лютого випало 1,2 метра снігу. При цьому опади вдень 5 лютого тривають.

Про це повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович, передає "Укрінформ". За його словами, сніг валив усю ніч. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"На метеостанції Пожижевській вчорашнього дня насипало до 45 см снігу. Втім, сніговий покрив у горах значно більший. Він досягає 1,2 м. Сніг падав усю ніч", – розповів він.

Сніг на Прикарпатті ітиме до кінця дня, також тут відчутно похолодає.

Буковель завалило снігом

Буковель завалило снігом

Буковель завалило снігом

Буковель завалило снігом

Буковель завалило снігом

Буковель завалило снігом

Буковель завалило снігом

Буковель завалило снігом

Водночас в ДСНС повідомили, що сьогодні на високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області зберігається сніголавинна небезпеку третього рівня.

Як повідомили OBOZREVATEL очевидці інциденту, в Буковелі в результаті поривів вітру близько 100 км/год масово попадали дерева. За попередньою інформацією, постраждав місцевий атракціон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській і Миколаївській областях у середу і четвер, 5 і 6 лютого, очікуються сильні пориви вітру до 25 м/с і у зв'язку з цим – другий рівень небезпеки.

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